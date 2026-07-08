Buca’da üreticiye saman desteği

Ekonomik zorluklar ve hızla artan maliyetler karşısında üretim yapmakta zorlanan yerel üreticilere, Buca Belediyesi’nden anlamlı ve örnek bir destek geldi. Buca Belediyesi, hayırsever bir ailenin belediyeye bağışladığı arazide yerli "Kayra" cinsi ekmeklik buğday ekimi gerçekleştirdi. Bereketli hasadın ardından elde edilen buğdaylar una dönüştürülerek ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılmak üzere ayrıldı. Hasat sonrasında geriye kalan saman balyaları ise ilçenin köyler bölgesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşa ücretsiz olarak dağıtıldı.

“DAYANIŞMAYLA AŞAMAYACAĞIMIZ ZORLUK YOK”

Ekonomik şartların çiftçiyi ve besiciyi ciddi şekilde zorladığı bir dönemde üretimin sürekliliğini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, şöyle konuştu:

“Buca’da dayanışmanın gücüyle, üretenin ve emeğin yanındayız. Belediyemizin öz kaynakları ve üretim gücüyle, yerel üreticilerimize destek olmayı kesintisiz sürdürüyoruz. Topraklarımızda gerçekleştirdiğimiz hasadın ardından geriye kalan samanları, ilçemizde hayvancılık yapan besicilerimize hibe ederek aramızdaki dayanışma köprülerini daha da güçlendirdik. Maliyetlerin hızla arttığı bu dönemde, hibe ettiğimiz saman balyalarıyla üreticilerimizin en büyük gider kalemlerinden birine destek sağladık, yüklerini hafiflettik. Biz büyük bir aileyiz. Buca’da yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yok! Beraber üretecek, beraber güçleneceğiz.”