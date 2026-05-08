Buca Meclisi’nde kadın hakları tartışması: Kimi, neden rahatsız ediyor?

Buca Belediyesi, toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadele ve kadınların hukuki hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla dev bir adım attı. İzmir Barosu ile iş birliği içinde hayata geçirilmesi planlanan eğitim protokolü, belediye meclisinde gündemin ana maddelerinden biri oldu. Hazırlanan protokol, kadınların nafaka, mülkiyet hakları ve şiddetle mücadele gibi hayati konularda İzmir Barosu’na bağlı gönüllü avukatlardan ücretsiz eğitim almasını öngörüyor. 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca hazırlanan önerge, belediye bütçesine herhangi bir mali yük getirmemesiyle de dikkat çekiyor.

KOMİSYONDA "EVET", MECLİSTE "RET"

Söz konusu protokol, Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nda tüm üyelerin ortak mutabakatıyla kabul edilmesine rağmen, meclis genelinde AKP’li üyelerin tavır değiştirmesiyle karşılaştı. Hukuk Komisyonu’nda AKP’nin ret oylarına karşın, CHP’li üyelerin oylarıyla protokol oy çokluğu ile kabul edildi.

SEDEF CEM: BU BİR YÜK DEĞİL, SORUMLULUKTUR

Meclis kürsüsünden konuşan CHP İzmir Büyükşehir ve Buca Belediyesi Meclis Üyesi Sedef Cem, değişen tavırlara ve protokole gösterilen dirence tepki gösterdi. Aynı zamanda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı olan Cem, "Kadınlarımız şiddet karşısında susmasın, nafaka hakkını bilsin, mülkiyet haklarını koruyabilsin diye bu adımı atıyoruz. Bu protokol belediyemize maddi bir yük getirmiyor; baromuzun avukatları tamamen gönüllülük esasıyla kadınlarımıza dokunacak" diye konuştu.

"KİM TEDİRGİN OLUYOR?"

Komisyonda kabul edilen kararın mecliste neden reddedildiğini sorgulayan Cem, “Kadınlarımızın bilinçlenmesinin kime ne zararı vardır? Kadınların haklarını öğrenmesi neden rahatsızlık yaratır? Şiddete karşı susmayan, hakkını bilen, güçlü kadınlar mı birilerini tedirgin etmektedir? Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün yürüttüğü bu çalışmalar, bir ‘çalışma masası’ndan ibaret değildir. Bu çalışmalar, hayatlara dokunan, kadınları güçlendiren, aileleri koruyan ve toplumu ileri taşıyan adımlardır. Ortada hiçbir maddi yük yokken, aksine toplumsal faydası bu kadar açıkken; bu protokole neden karşı durulduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bizim durduğumuz yer nettir: Kadının yanında duran, onu güçlendiren, haklarını öğrenmesini sağlayan her adımın arkasındayız. Çünkü biliyoruz ki; güçlü kadın, güçlü toplum demektir” ifadelerini kullandı.