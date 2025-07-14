Buca’nın Kent Belleği Sergisi kapılarını açmak için gün sayıyor

Buca Belediyesi, ilçenin kültürel mirasına sahip çıkmak amacıyla Kent Belleği Sergisi’ni hizmete açmaya hazırlanıyor. Halk arasında Pembe Köşk olarak bilinen tarihi Hacı Davut Fargoh Köşkü’nün giriş katında yer alan sergi, ilçenin geçmişine ışık tutan birbirinden değerli eserleri ve belgeleri bir araya getiriyor.

“KENTSEL HAFIZAYI KORUYORUZ”

Kent Belleği Sergisi ile geçmişe dair hatıralara sahip çıkarak toplumsal birlikteliğin inşasına önemli bir katkı sunacaklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Değerli vatandaşlarımızın katkılarıyla Buca için önemli bir çalışmaya imza atıyoruz. Kentsel hafızanın korunması yönünde yapılan bu çalışmayı oldukça kıymetli buluyoruz. Kentimizin geçmişini günümüze taşıyan değerli büyüklerim başta olmak üzere bu sergide emeği geçen tüm Bucalılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SERGİDE NELER VAR?

Buca Kent Belleği Sergisi, çeşitli odalardan oluşuyor. Bu odalar, Buca’nın tarihi demiryolu hattı ve hipodrom geçmişini anlatan devlet demiryolları odası, Buca tarihi odası, ilçenin köyleri ve zanaatkârlarını anlatan kırsal oda, Levanten kültürü yaşam alanı ve Buca’nın eski görüntülerinin sunulduğu sinevizyon odası olarak yer alıyor.

Sergide, Buca’nın geçmişten bugüne geçirdiği dönüşümü anlatan fotoğraflar, Buca’ya ve Buca’daki yaşama dair her türlü materyal, geçmiş dönemde tarımda, hayvancılıkta, gündelik yaşamda kullanılan araç ve gereçler, dönem kıyafetleri, kartpostal, mektup, harita, çizim, resim gibi pek çok yazılı ve görsel belge bulunuyor.