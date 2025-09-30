Buca’nın miniklerine eğitimde fırsat eşitliği

Buca Belediyesi’nin her çocuğun okul öncesi eğitime ulaşması amacıyla hayata geçirdiği Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri, dar gelirli aileler için can suyu oldu. 48-72 ay aralığındaki yüzlerce çocuğa ücretsiz okul öncesi eğitimin verildiği merkezler, ilçede oturan pek çok ailenin ilk tercihi oldu. Eğitim masraflarının her geçen gün arttığı günümüzde çalışmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden aileler, verdiği destek için Buca Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

“ÖĞRETMENLERİMİZ ÇOK İLGİLİ”

Öğrenci velilerinden Derya Karadağ, hizmetin tamamen ücretsiz olmasının aile ekonomilerine büyük katkı sunduğunu ifade ederek, “Çocukların sosyalleşebileceği bir mahalle ortamı artık yok. O yüzden bu konuda okullar güvenilir. Burada, öğretmenlerimiz çok ilgili, eğitim açısından da gerçekten çok faydalı oluyor” dedi.

“ÇOCUĞUMUN DİL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLADI"

Veli Deniz Eroğlu, Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin oğluna çok şey kattığını belirterek şunları söyledi:

“Oğlum 4 yaşında. Çocuklarla kaynaşmasında sorun olduğunu, dil tembelliği olduğunu söylemişlerdi. Burada aktivitelere katılıyor, paylaşıyor, keşfetmeyi öğreniyor. Dil gelişimi ilerledi. Dışarılarda çok yüksek paralarla dönüyor bu iş. Buranın ücretsiz olması gerçekten çok iyi oldu bizim için. Görkem Duman’a çok çok teşekkür ediyoruz bu hizmeti bize verdiği için. Çocuklarımızın diğer çocuklarla aynı eğitimi alması bizim için çok önemliydi. Bunu başardığı için çok çok teşekkür ederim.”

“ÇOCUĞUM ÇOK MUTLU”

Veli Ayşe Keskin ise çocuğunun merkeze başlamadan evvel biraz agresif olduğunu ancak merkeze başladıktan sonra huyunun değiştiğini ve çok mutlu olduğunu ifade etti. Anne Keskin, “ Oğlum buraya geldi, beş günde huyu değişti. Çok mutlu, bayağı fark etti. Ben Görkem Duman Bey’in kendisini de çok seviyorum. Görkem Bey’e böyle bir katkı sağladığı için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

TOPLAM ALTI MERKEZ BULUNUYOR

Buca Belediyesi; Şirinyer, Gediz, Kozağaç, Ufuk, Yenigün ve Buca Koop’ta bulunan Yarı Zamanlı Eğitim Merkezleri’nde her yıl 48-72 ay aralığındaki yüzlerce çocuğa eğitim olanağı sağlıyor. Buca Belediyesi Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri’ndeki eğitim olanaklarından faydalanan çocuklar, akranlarıyla sosyalleşme, temel becerilerini geliştirme ve ilkokula daha hazır bir şekilde başlama imkânı buluyor. Kontenjan dâhilinde her merkezden toplamda 40 çocuk faydalanabilirken merkezler hafta içi 09.00-12.30 / 13.30-17.00 saatleri arasında eğitim hizmeti veriyor.