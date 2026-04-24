Buca Yüzme Şenliği’nde çocuklar madalya için yarıştı

Buca’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sporla iç içe büyük bir heyecanla kutlandı. Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen Yüzme Şenliği’nde, yaşları 7 ile 14 arasında değişen ve tamamı belediye kursiyeri olan yaklaşık 160 çocuk madalya için yarıştı.

Tribünleri dolduran ailelerin heyecanına ortak olan Başkan Görkem Duman, sporla büyüyen bir çocuğun hayata karşı daha dirençli ve özgüvenli olduğunu belirterek, "Bugün burada çocuklarımızı sadece yarıştırmıyoruz; aynı zamanda Türkiye’nin geleceğini ellerinde tutan evlatlarımızın azmini kutluyoruz. Gururla ifade etmeliyim ki, sadece yüzmede değil; futboldan tekvandoya, satrançtan diğer branşlara kadar her ay yüzlerce çocuğumuza düzenli eğitim alma fırsatı yaratıyoruz. İstiyoruz ki Buca’nın her bir çocuğu en az bir spor dalıyla uğraşsın; disiplini ve özgüveni sahalarda öğrensin" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN DUMAN ATATÜRK’ÜN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Duman, Atatürk’ün "Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız" sözlerini anımsatarak,

“Buca’mızda bugün iki büyük coşkuyu bir arada yaşıyoruz. Bir yanda, dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın gururu diğer yanda ise Yüzme Şenliğimizin heyecanı içindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Meclisimizin açıldığı bu kutlu günü sizlere emanet ederken aslında Türkiye’nin geleceğini ellerinize teslim etti. Bizler de, bu emanete sahip çıkmanın yolunun fikri hür, vicdanı hür ve bedeni sağlıklı nesiller yetiştirmekten geçtiğine inanıyoruz. İstiyoruz ki Buca’nın her bir çocuğu disiplini, takım ruhunu ve azmi spor sahalarında öğrensin. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerini asla unutmayın: ‘Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.’ Biz de sizden çok şey bekliyoruz ama her şeyden önce sizin çok mutlu olmanızı istiyoruz” dedi.

MADALYALARI BAŞKAN DUMAN TAKDİM ETTİ

Büyük bir heyecana sahne olan yarışların tamamlanmasının ardından ödül törenine geçildi. Kendi kategorilerinde dereceye giren ve sportmence mücadele eden gençlere ödüllerini Duman, bizzat takdim etti. Çocuklarla tek tek ilgilenen ve başarılarını kutlayan Duman, sporculara madalyalarını takarak bu anlamlı günde hatıra fotoğrafı çektirdi. Şenlikte farklı katagorilerde madalya kazanan isimler Enes Çalışkan, Muhammed Emir Ertan, Hazal Elmascan, İkra Karakoç, Bora Yılmaz, Lidya Derin Alpargu, Hasan Kaan Demiral, Ervanur Fidan, Senanur Yıldırım, Nidayı Umay Subanı ve Ertuğrul Keskin oldu.