BUCAKUT yangınlarla mücadele ediyor

BUCAKUT ekibi, havaların ısınmasının ardından hızla artan yangınlara müdahale etmek amacıyla 21 personel ve kurtarma araçlarıyla İzmir ve çevre illerde görev aldı. İlk olarak 27 Mayıs Cuma günü Bornova Yakaköy’de çıkan yangına müdahale eden ekip, 28 Haziran Cumartesi günü Bornova Gökdere ve Manisa Akhisar, 29 Haziran Pazar günü Menderes Kuyucak Orhanlı ve Buca Gaziemir ilçeleri sınırında Otokent Beyazevler civarında üç farklı noktada çıkan yangına müdahale ve soğutma çalışmalarına katıldı. Ardından Menderes Kuyucak ile Seferihisar Orhanlı mahalleleri arasında öğle saatlerinde çıkan, fırtına nedeniyle hızlanarak Ürkmez, Payamlı, Doğanbey, Ömür Beldesi, Akarca bölgelerini etkileyen yangına müdahale etmek üzere AFAD tarafından görevlendirilerek bölgeye giden BUCAKUT ekibi, burada da canla başla çalıştı. Uzun saatler boyunca yoğun duman ve alevlerle mücadele eden ekip, yangının kontrol altına alınmasında önemli bir görev üstlendi.

“BUCAKUT’UN ÇALIŞMALARIYLA GURUR DUYUYORUZ”

BUCAKUT’un özverili çalışmaları ile gurur duyduklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Orta seviye arama kurtarma sertifikasına sahip olan ve aldığı eğitimlerle kendilerini sürekli geliştiren ekibimiz İzmir’in farklı noktalarında çıkan yangınlarla mücadelede etkin bir şekilde görev alıyor. Havaların ısınması ile birlikte ülkemiz genelinde yangınlarda artış olduğunu gözlemliyoruz. Tüm kurumlar olarak bu zorlu mücadelede etkin bir şekilde çalışarak yangınların söndürülmesi için yoğun mücadele sarf ediyoruz. Ancak unutmayalım ki yangınların yüzde doksanı insan kaynaklı. Bu noktada vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor. Ormanlık alanlara, yol kenarlarına çöp atmamalarını özellikle sigara izmariti, cam gibi tehlikeli atıkları atmamalarını rica ediyorum. Küçük bir kıvılcım büyük bir felakete dönüşüyor. Lütfen çok dikkatli olalım” diye konuştu.