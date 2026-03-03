Burcu Yanar alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Üyesi, Ege Telgraf Gazetesi Muhabiri Burcu Yanar (32), genç yaşta amansız hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Burcu Yanar için Ege Telgraf Gazetesi önünde anma töreni düzenlendi. Törene; Basın İlan Kurumu İzmir Bölge Müdürü Osman Başeğmez, İGC Genel Sekreteri Reşat Yörük, Yönetim Kurulu Üyeleri, Ege Telgraf Gazetesi’nden çalışma arkadaşları, gazeteci dostları, ailesi ve sevenleri katıldı.

“ÇOK GÜÇLÜYDÜ, ARDINDA ÇOK GÜZEL İZLER BIRAKTI”

Burcu Yanar’ın gazetecilik hayatı boyunca herkesle çok iyi anlaştığını ifade eden Ege Telgraf Gazetesi İmtiyaz Sahibi Aylin Suphandağlı, “Çok iyi, sakin, işiyle ilgilenen bir arkadaşımızdı. Kendisini çok sevdirdi. Çok uzun bir hastalık süreci oldu, bu dönemde en başından beri Burcu’nun dostları, meslektaşları onun için her türlü desteği sağladı. İGC’ye ve EMD’ye, tüm meslektaşlarımıza verdikleri destek için teşekkür ederim. Ama maalesef insanların bir hayat çizgisi var, bu çizgiyi ne yaparsak yapalım asla ileri veya geriye götüremiyorsunuz. Hayatımda gördüğüm en güçlü kadınlardan biriydi. Keşke hastalığı atlatabilseydi. Ardında çok güzel izler bıraktı. Umarım gittiği yerde dinlenir. Onu hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

“ONU GAZETECİLİK MESLEĞİNE OLAN AŞKIYLA HATIRLAYACAĞIZ”

Dünyada adil olan tek şeyin herkesin bir gün öleceği gerçeği olduğunu ifade eden İzmir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Reşat Yörük ise “İnsan istiyor ki ölümler genç olmasın. Burcu yaşamak için çok direndi. Biz onu yaşatmak için çok direndik. Ama önemli olan insanın nasıl öldüğü değil, nasıl yaşadığıdır. Çok sevildi, çok güzel izler bıraktı. Biz onu gülen yüzüyle, çalışkanlığıyla, gazetecilik mesleğine olan aşkıyla hatırlayacağız. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.

Burcu Yanar’ın cenazesi, 4 Mart Çarşamba günü Giresun’un Eynesil ilçesinde Eynesil Merkez Eski Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.