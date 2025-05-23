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Büyükşehirden Karşıyaka Stadı açıklaması: 3. başvurumuza da yanıt vermediler

Büyükşehirden Karşıyaka Stadı açıklaması: 3. başvurumuza da yanıt vermediler

23.05.2025 15:11:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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Büyükşehirden Karşıyaka Stadı açıklaması: 3. başvurumuza da yanıt vermediler

İzmir Büyükşehir Belediyesi; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarına üçüncü kez yazı yollayarak Karşıyaka Stadı’nın yapımı için arazinin devrini istedi. Resmi yazıyı 7 Mayıs’ta yollayan büyükşehir diğer iki resmi yazı gibi buna da hâlâ yanıt gelmediğini duyurdu.



Karşıyaka’nın yılan hikayesine dönen stat projesi için bürokrasi hâlâ aşılamadı. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın adını alacak stadın arazisinin mülkiyeti için İzmir Büyükşehir Belediyesi bakanlıklardan bir yanıt alamadığını açıkladı. 2021 yılında stadın büyükşehir tarafından yapılmasını kararlaştırılırken stat için 2025 yılında 250 milyon TL kaynak ayrıldı. Karşıyaka Belediyesi arazideki payını büyükşehire devrederken bakanlıklar paylarını devretmedi. 

Sık sık İzmir siyasetine de malzeme olan stat AKP’li Hamza Dağ’ın seçim vaatleri arasında yer alan stadın arazisi için İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne arazilerin devri için üçüncü kez başvuru yaptığını açıklayan büyükşehir yine yanıt alınamadığını bildirdi.


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