Büyükşehirden Karşıyaka Stadı açıklaması: 3. başvurumuza da yanıt vermediler









Karşıyaka’nın yılan hikayesine dönen stat projesi için bürokrasi hâlâ aşılamadı. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın adını alacak stadın arazisinin mülkiyeti için İzmir Büyükşehir Belediyesi bakanlıklardan bir yanıt alamadığını açıkladı. 2021 yılında stadın büyükşehir tarafından yapılmasını kararlaştırılırken stat için 2025 yılında 250 milyon TL kaynak ayrıldı. Karşıyaka Belediyesi arazideki payını büyükşehire devrederken bakanlıklar paylarını devretmedi.

Sık sık İzmir siyasetine de malzeme olan stat AKP’li Hamza Dağ’ın seçim vaatleri arasında yer alan stadın arazisi için İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne arazilerin devri için üçüncü kez başvuru yaptığını açıklayan büyükşehir yine yanıt alınamadığını bildirdi.



