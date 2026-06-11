Çamlık Atatürk Evi için restorasyon süreci başlıyor

İzmir Valiliği tarafından 2025 yılının Aralık ayında Selçuk Belediyesi’ne tahsis edilen Çamlık Atatürk Evi’nin restorasyon projesi, Tarihi Kentler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Miras ekiplerinin katkılarıyla hazırlandı.

TARİHİ YAPI KAMUSAL YAŞAMA KAZANDIRILACAK

Hazırlanan proje kapsamında Çamlık Atatürk Evi’nin tarihi kimliği korunurken, yapının yeniden kamusal yaşamın bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor.

Projeye ilişkin bilgi veren mimar Sevince Bayrak, “Tarihi Kentler Birliği projeleri kapsamında hazırladığımız Selçuk Çamlık Atatürk Evi için bugün bir araya geldik. Uzun yıllardır atıl durumda bulunan yapının yeniden canlandırılmasına yönelik bir çalışma yürüttük. Konumu itibarıyla hem Selçuk’un hem de Çamlık’ın günlük yaşamına katılma potansiyeline sahip olan yapı, Atatürk’ün Ege Manevraları sırasında vakit geçirdiği önemli bir mekân olma özelliği taşıyor. Küçük ölçekli bir yapı olmasına rağmen avlusu, ön ve arka bahçesi ile çevresindeki açık alanlarla birlikte değerlendirildiğinde önemli bir merkez haline gelebilecek nitelikte. Bu projeyle yapıyı yeniden yaşama kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

BAŞKAN SENGEL: “ATATÜRK’ÜN İZLERİNİ TAŞIYAN BU YAPIYI HALKIMIZLA BULUŞTURACAĞIZ”

Çamlık Atatürk Evi’nin restorasyonunun Selçuk ve Çamlık için önemli bir kazanım olduğunu belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Aralık 2025’te İzmir Valiliği tarafından belediyemize tahsis edilen Çamlık Atatürk Evi için uzun yıllardır sürdürdüğümüz girişimlerin karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İstanbul Miras ve Tarihi Kentler Birliği’nin katkılarıyla hazırlanan bu proje sayesinde Atatürk’ün izlerini taşıyan tarihi yapı yeniden hayat bulacak. Yapının kamusal bir alan olarak halkımızın kullanımına açılacak olması bizleri son derece heyecanlandırıyor” dedi.

YENİ PROJE HALKLA PAYLAŞILACAK

Atatürk Evi’nin yeni işlevi ve kullanım alanlarına ilişkin detayların kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Başkan Sengel, “Efes Selçuk halkının haklı talebinin karşılık bulmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Çok yakın zamanda Çamlık Atatürk Evi’nin yeni projesini halkımızla paylaşacağız. Bu süreçte destek veren Tarihi Kentler Birliği Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a, İstanbul Miras ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.