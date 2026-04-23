Çavuşoğlu: Şehrin kaynaklarını çocuklarımız için seferber ediyoruz

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kentin dört bir yanına yayılan büyük bir coşkuyla kutladı. Pelitlibağ Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi başta olmak üzere; Kayıhan, Aktepe, Karahasanlı, Selçukbey ve Karşıyaka Çocuk Gelişim Merkezlerinde iki gün boyunca süren etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, DBB Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şenay Polatır, çocukların sevincine ortak oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Pelitlibağ’daki törende konuşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Cumhuriyetin değerlerine ve çocukların geleceğine vurgu yaptı.

“GELECEĞE UMUTLA BAKAN NESİLLER YETİŞTİRİYORUZ”

Törende yaptığı konuşmada, sosyal belediyecilik anlayışının merkezine çocukları ve kadınları aldıklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, “Göreve geldiğimiz andan itibaren kadınlarımızın sosyal hayatta mutlu olabildiği, çocuklarıyla ilgili kaygı taşımadıkları ve kendilerini özgürce ifade edebildikleri bir toplum hayalimiz vardı. Bugün 300 çocuğumuzun bu merkezlerde en iyi imkanlarla yaşama hazırlanıyor olması ve ebeveynlerin bu mutluluğa ortak olması bizler için çok kıymetli. Eylül ayında açılacak yeni merkezlerimizle birlikte bu sayıyı sekize çıkaracağız. Şehrimizin kaynaklarını halkımızla paylaşarak; kadınıyla, çocuğuyla geleceğe umutla bakan nesilleri el birliğiyle yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“ATATÜRK’ÜN İZİNDE, MUTLU BİR DENİZLİ İNŞA EDİYORUZ”

Çocukların, kadınların ve ailelerin yüzünün güldüğü bir şehir hedefiyle çalıştıklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider olmasının gururuyla; kadınlarımızın sokakta sesinin olduğu, çocuklarımızın ise yokluk çekmeden, sağlıklı beslenerek ve en iyi eğitimi alarak büyüdüğü bir Denizli’yi inşa ediyoruz. Bu bir hayaldi, şimdi ise Pelitlibağ’dan Karaman’a kadar her mahallemizde bu hayali gerçeğe dönüştürüyoruz; çocuklarımızın gülen yüzü bizim en büyük ödülümüzdür” dedi.

SAĞLIKLI GELECEK İÇİN BESLENME YARDIMI VURGUSU

Başkan Çavuşoğlu, sadece eğitim alanında değil, çocukların sağlıklı gelişimi noktasında da devrim niteliğinde adımlar attıklarını hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu an 8 bin 200 çocuğumuza sütünden balına, peynirinden meyvesine kadar sağlıklı bir öğünü her gün evlerine ulaştırıyoruz. Hiçbir çocuğumuzun sağlıklı beslenemediği bir hayatı bu şehirde kabul etmiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu eşsiz bayramın ruhuyla, çocuklarımızın yüzündeki gülümsemenin hiç solmamasını diliyorum. Tüm çocuklarımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum.”

6 FARKLI MERKEZDE İKİ GÜN SÜREN BAYRAM SEVİNCİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 6 farklı çocuk gelişim merkezinde düzenlenen törenlerde; minik öğrencilerin hazırladığı şiir dinletileri, halk oyunları ve modern dans gösterileri büyük beğeni topladı. Ebeveynler ve aile büyükleri miniklerin gösterilerini heyecanla izledi. Törenin sonunda Başkan Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu ve protokol üyeleri, çocuklarla birlikte sahneye çıkarak İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı’nı hep bir ağızdan seslendirdi. Kutlamalar; yüz boyama etkinlikleri, pamuk şeker ikramları ve çocuk oyunlarıyla şenlik havasında tamamlandı.