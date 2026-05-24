Cemil Tugay: Boyun eğmeyeceğiz

İstinaf mahkemesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davasında "mutlak butlan" kararı vermesi sonrası emniyet güçlerinin, CHP Genel Merkezi'ne zor kullanarak girmesine tepkiler sürüyor.

Meslek Fabrikası direnişinde polis barikatının önünde nöbet tutarken çekilen fotoğrafı paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “İzmir’imizin, Türkiye’mizin değerli insanları Bugün CHP genel merkezinde yaşanan, muhtemel yakın gelecekte CHP’nin tüm il başkanlıklarında yaşanacak olan ve tarihimize bir kara leke olarak geçecek olayları şaşkınlık ve üzüntüyle izlediğinizi biliyorum. Seçtiğiniz, görev verdiğiniz, ilkelerinden asla taviz vermeyecek bir evladınız, kardeşiniz olarak bilmenizi isterim ki; Verdiğiniz sorumluluğun gereğini her durumda, her şart altında, sonuna kadar yerine getireceğim. Neyle mücadele ettiğimizi, ne için mücadele ettiğimizi unutmadım, unutmayacağım. Halkını ve ülkesini seven bir yurttaş ve siyasetçi olarak, ülkemizin hak ettiği refaha, adalete, eşitliğe, özgürlüğe, demokrasiye sahip olması için çalışmaya devam edeceğim. Boyun eğmeyeceğiz, yanlışı, adaletsizliği, kötülüğü kabul etmeyeceğimiz, normalleştirmeyeceğiz. Gücümüzü bize inananlardan almaya devam edeceğiz. Kötü olanı, zulmün sahibini ve ortaklarını hak adına, halk adına sizlerle birlikte yeneceğiz. Geleceği birlikte kuracağız. Bunu sakın unutmayın” ifadelerini kullandı.