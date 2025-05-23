Cemil Tugay: Bu dönem altyapı problemlerini çözüme kavuşturacağız

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, sağlıklı altyapı için birleşik sistemle çalışan yağmur suyu ve atık su kanallarını ayrıştırma çalışmalarına devam ediyor. Son olarak taşkın problemi yaşanan Bayraklı Sevgi Yolu ve çevresindeki mahallelerde 78 milyon 693 bin liralık yatırımla yapılacak 4 kilometrelik yağmur suyu hattının temeli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katıldığı törenle atıldı. Törene Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir, Büyükşehir ve İZSU bürokratları, muhtarlar, sivil toplum örgütü üyeleri ve çevre sakinleri katıldı. Başkan Tugay bölgede oturan yurttaşlarla birlikte kahvaltı yaptı. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ise projeye ilişkin bilgilendirmede bulundu.

TUGAY: EN HIZLI ŞEKİLDE PROJEYİ TAMAMLAYACAĞIZ

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ani yağışlarda Bayraklı’da yaşanan sıkıntılara değinerek, taşkınların kentin en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi. Altyapı yatırımları sırasında yurttaşların da sıkıntı yaşadığına değinen Başkan Tugay, “Mümkün olan en hızlı şekilde bu projeyi tamamlayacağız. Altyapı sorunlarını bu dönem çözüme kavuşturacağız, hızlandıracağız. Kararlıyız. Sadece altyapı değil trafik, kentsel dönüşüm, depreme dayanıklılıkla ilgili kentte yaşanan problemlere eğileceğiz. Ekonomik ve siyasi baskılara rağmen Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızın hepsi iş yapmak istiyor. Bizler bu şehre hizmet için geldik. Şehrin sorunlarını çözüyoruz. Reklamla değil yaptığımız işle gündeme gelmek istiyoruz. Çalışma arkadaşlarım özveriyle çalışan insanlar. İhtiyaçları olan tek şey arkalarında yurttaşlarımızın göstereceği destek. Ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmayın. Sizlere söz verdiğim bütün işleri yerine getireceğim” şeklinde konuştu.

BAYRAKLI’DA 600 MİLYON LİRALIK ALT YAPI ATAĞI

Bayraklı’da toplam 600 milyon liralık alt yapı yatırımlarının devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Sizlerden isteğim bu yatırımlara, şehre sahip çıkmanız. Yağmur suyu kanalına çöp, izmarit ve deterjanlı su atılmaz. Bunlara dikkat etmemiz gerek. Suyu tasarruflu kullanmalı, gereksiz yere muslukları akıtmamalıyız. Kanallar durduk yere tıkanmıyor. O yüzden bu şehrin taşına, toprağına, her şeyine sahip çıkmamız gerek” dedi.

“YATIRIM İÇİN KULLANILMIŞSA BU ZARAR DEĞİLDİR”

İZSU Genel Kurulu’nda 2024 yılı faaliyet raporunun onaylandığını ve bazı yayın organlarında çıkan ‘İZSU zarar etti’ başlıklı yazılara da açıklama getiren Başkan Dr. Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir kurumu kar elde etmez. Bizler vatandaşa hizmet ederiz. Kar elde etme gibi bir çabamız yok. Bizler kar elde etmek için şirketleri kurmadık. Zarar adı verilen eksiler yatırım için kullanılmışsa bu zarar değildir. Ben kefilim arkadaşlarımıza da. ‘İZSU zarar ediyor’ diye bir cümle kurmadan önce bu para nereye gidiyor ona bakmak gerek. Çiğli 4. fazı bitirmeye gidiyor. Körfez’de 7 gemi ile dip tarama çalışmasına gidiyor. Altyapıya gidiyor. Şehri geliştirmeye gidiyor. İZSU Türkiye’ye örnek bir kurumdur. Bir senede su kayıp kaçak oranını yüzde 26 azalttık” diye konuştu.

ÖNAL: 70 YILLIK SORUN ÇÖZÜLÜYOR

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ise “Bayraklı, geçen sene seçimlerden hemen sonra, yazın beklenmedik bir şekilde yağıştan etkilenen ilçelerden biri oldu. Başkanımız Cemil Tugay, konuya hızla çözüm üretti ve Bayraklı’nın sokaklarında çalışmalar devam ediyor. 70 yılı aşkın süredir gelen sorunun kalıcı bir şekilde çözüme ulaşmasını sağlayacak. Bütün bunlar köklü bir şekilde çözülecek. Altyapı yatırımları gözükmeyen, meşakkatli yatırımlardır ancak yıllar sonra bunun faydasını görürüz. Bu zor geçecek dönemlerin ardından bir daha bu felaketleri yaşamayacak bir Bayraklı göreceğiz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: 180 GÜN İÇERİSİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK

Bayraklı’da yapılan alt yapı yatırımlarını aktaran İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, geçen temmuz ayında kentte yaşanan ve Bayraklı’yı etkileyen yağışlara değindi. Erdoğan, “Mevsim normallerinin çok üzerinde olan bu yağışta Bayraklı Sevgi Yolu’nda ve civarında su baskınları oldu. Biz o gece saat bire kadar Cemil Başkan’ımızla birlikte bu sokaklarda incelemelerde bulunduk. Taşkın olan yerleri başkanımızla ziyaret ettik. Başkanımız o gece ayrılırken buradaki sorunu çözmemizi, bunun için ne gerekiyorsa yapmamız talimatını verdi. Biz, öncelikli olarak pazaryeri ve civarında çalışmalara başladık. O çalışma bir yandan ilerlerken, Sevgi Yolu’nu da içine alan bu bölgenin projelerini hazırlayarak ihalesini yaptık. 180 gün içinde buradaki işi tamamlayarak sorunu tamamen çözmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında İzmir’in 30 ilçesinde, İZSU olarak yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yine Körfez’in temizliğine etki edecek kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını inşa ediyoruz. Buca, Karabağlar, Bornova ve Bayraklı’da çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Karabağlar, Konak ve Bayraklı’yı kapsayan ve 110 milyon Euro kredi ile büyük bir alt yapı yatırımı için ihalelerimizi yaptık. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü olarak gece gündüz demeden İzmir halkına kaliteli hizmet sunmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

BAYRAKLI’DA DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

İZSU Genel Müdürlüğü’nün Bayraklı Tepekule Mahallesi’nde başlattığı 1. etap projesi kapsamında toplam 4 kilometrelik yağmur suyu ve atık su hattı çalışmaları yaz aylarında tamamlanacak. Birinci etabın tamamlanmasının ardından ikinci etap kapsamına giren Muhittin Erener, Çay, Refik Şevket İnce mahallelerinde de yağmur suyu ve atık su hattı yapımına başlanacak.

ŞEHRİN ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Sel ve taşkın risklerini azaltmak için, Bornova, Bayraklı, Karabağlar, Konak ve Buca ilçeleri başta olmak üzere, İzmir genelinde 67 kilometre uzunluğunda yağmur suyu ayrıştırma imalatı tamamlandı. Bayraklı ilçe merkezindeki yağmur suyu ayrıştırma projesinin bir ve ikinci etabında çalışmalar devam ederken İZSU Genel Müdürlüğü, Alsancak’ta da çalışmalara başladı. Bu çalışmalar Buca ikinci etap ve Balatçık ile devam edecek. Kent genelinde 92,3 km yağmur suyu hattı temizliği, 26 bin 777 adet yağmur suyu ızgara temizliği yapıldı.