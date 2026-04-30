Cemil Tugay: CHP’nin tapusu Atatürk’te

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen sivil toplum kuruluşları buluşmasına katıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen toplantıda Başkan Tugay’ın yanı sıra CHP MYK Üyesi Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri yer aldı.

“HER MÜCADELE ANCAK SİYASİ YOLLA KAZANILIR”

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Sivil toplum kuruluşlarının halkın örgütlü yapıları olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, “Arkamızda Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri, 6 ok ve çok değerli genel başkanımız Özgür Özel’in fotoğrafı var. Siyaset yapıyoruz. Ve insanlara diyoruz ki siyaset gereklidir. Çünkü her mücadele ancak siyasi yolla kazanılır. Siyaset hepimizin dünyasının en temel noktalarından biri. İnsanlar bir partiye üye olmayabilir. Ama herkes tarafını belli etmek zorunda. O tarafın ne olduğuna karar vermemiz lazım. CHP’nin tapusu sadece bir kişidedir. O da bu partiyi kuran, ilkelerini belirleyen, hedeflerini belirleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Birileri biz bunu söylediğimiz zaman rahatsız oluyor. Rahatsız olmayın” diye konuştu.

“DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMA ZAMANI”

Başkan Tugay, ülkenin geleceği için herkesin mücadele etmesi gerektiğini söyleyerek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, biz onurlu bir millet olarak dimdik ayakta duralım diye mücadele etti. Şunu hiç kimse unutmasın. CHP’nin tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tedir. Peki, ay yıldızlı bayrağın Türkiye'sinin tapusu kimdedir? O tapu bu millettedir, bu halktadır. Başka hiç kimse değil. Ülkeyi yöneten insanlara bu halk karar verecek. İşte bunun adıdır demokrasi ve demokrasiye o nedenle sahip çıkma zamanıdır” diye konuştu.

“İSYANIM, İNSANIMIZIN UĞRADIĞI HAKSIZLIKLARADIR”

Demokrasi ve hukuk için mücadele etmenin gerekliliğine dikkat çeken Başkan Dr. Cemil Tugay, şunları söyledi: “59 yaşına gelmiş, hayatı boyunca çalışmış, onurlu bir ailenin evladı, bugün de bana verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışan bir insan olarak en büyük isyanım insanımızın uğradığı haksızlıklara, sefalete, yokluğadır. Bunu kabul edemiyorum.”

“YALAN SÖYLÜYORSUNUZ”

Başkan Tugay, kimi yanlış bilgilerin bilinçli olarak sürekli kamuoyuna servis edildiğini ifade ederek, “Uzun zamandır siyasette algı çalışması yapıyorlar. Ben sizin yalanlarınıza cevap vermekten yoruldum. O kadar çok yalan söylüyorsunuz ki… Organize yalan söylüyorsunuz. Ondan sonra milletvekilleriniz, siyasetçileriniz, ilçe başkanlıklarınız ve tabii ki yandaşlarınız ve yandaş gazetecileriniz, trolleriniz o yalanı tekrar tekrar bu millete söylüyor. Kafasını karıştırmak için söylüyor. Paul Joseph Goebbels, bir yalanı sürekli söylerseniz insanların ona inanacağını söylüyor ve milletimize sürekli yalan söyleniyor” dedi.

“TÜRKİYE KENDİ ÇOCUKLARIYLA ŞİFA BULACAK”

İnsanların bir araya gelmesinin ancak örgütlü yapılarla mümkün olduğunu da vurgulayan Başkan Tugay, şunları söyledi: “Siyasi partiler bunun için vardır ama sivil toplum kuruluşları da bunun için vardır. Sizlerden daha büyük güç var mı? O yüzden bu ülkenin evlatlarına sesleniyorum. Türkiye'nin size ihtiyacı var. Türkiye kendi çocuklarıyla şifa bulacak. Başka bir yerden bir şey beklemeyin.”

BAŞKAN TUGAY’A ÖVGÜ

CHP MYK Üyesi Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil de İzmir'e gelince çok heyecanlandığını anlatarak “Çünkü İzmir kurtuluşun ve kuruluşun şehri. Burada olmak her zaman hepimize büyük bir heyecan veriyor. Başkanımız Cemil Tugay o kadar güzel bir konuşma yaptı ki çok heyecanlandım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kadın olarak, Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün bir kızı olarak burada olmaktan, onun yönettiği İzmir'i hep beraber konuşmaktan çok büyük bir mutluluk duydum. Ona verdiğimiz oy için kendisine hakkımı helal ediyorum” dedi.

“KİMSEDEN KORKMUYORUZ”

CHP olarak İzmir'de iktidar olduklarını anımsatan Bihlun Tamaylıgil, “Gurur duyuyoruz. Her türlü baskıya, zorbalığa karşı dimdik ayakta duruyoruz. Kimseden korkmuyoruz. Bu salonda Türkiye’nin her yerinden göç etmiş ama İzmir için mücadele eden sevgili dostlarım var. İşte Türkiye Cumhuriyeti bu demek. Türkiye Cumhuriyeti kökümüz, kökenimiz… İnancımız ne olursa olsun, bu cumhuriyetin birer neferi olmak, birlikte yaşamak, birlikte geleceği kurmak zorundayız. Hukukun ve adaletin hakim olduğu bir Türkiye için haksızlıklara dur demeliyiz. İzmirli olma ruhunu, bilincini taşıyan, İzmir'e sahip çıkan ve İzmir'e bundan sonra da güç olacak dostlarımla yeni bir yürüyüşün adımlarını bugünden başlatıyoruz” diye konuştu.

“DEMOKRASİNİN OLMAZSA OLMAZIDIR SİVİL TOPLUM”

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen de sivil toplum kuruluşlarının önemine değinerek, “Biz CHP olarak sivil toplumun öneminin farkında olan bir partiyiz. Demokrasinin olmazsa olmazıdır sivil toplum. Sizlerin görüşleri, önerileri bizler için çok kıymetli” dedi.

“5 BUÇUK MİLYON KİŞİ İŞ BULAMADIĞI İÇİN ARTIK EVİ KAPANDI”

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay ise ekonomi verilerine değinerek, şunları söyledi: “Geniş tanımlı işsizlik yüzde 31,5. 13 milyona yakın insan istihdam piyasasının dışında. Bunun 4 buçuk milyonu daha fazla çalışmak istiyor, imkan bulamıyor. 5 buçuk milyon kişi iş bulamadığı için artık evi kapandı, vazgeçmiş durumda. 13 milyonu ailelere çarptığınız zaman yaklaşık 51 milyondan fazla insan demek. İktidara baktığınız zaman bunu hala bana utanmadan başarı politikası olarak sunuyorlar. Ama bu çok büyük bir kayıp, çok büyük bir kırılma. Biz sorunları giderecek çözümler için çalışıyoruz.”

“ÜLKENİN İNSANLARI İÇİN FEDAKARLIK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Programda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP’nin Türkiye’nin kurucu ve birinci partisi olduğunu belirterek, “Biz ahlaklı olmaya, çok çalışmaya ve ülkenin insanları için fedakarlık yapmaya, emek harcamaya, kavga etmeye devam edeceğiz” dedi.