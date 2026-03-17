Cemil Tugay çocuklara verdiği sözü tuttu, fidanlar toprakla buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi açılış toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’dan ağaçlandırma talebinde bulundu. Meclisin Doğa ve Ekoloji Komisyonu üyeleri, EVKA-3 Şeytan Deresi mevkiinde fidan dikme kararı aldı. Başkan Tugay, etkinliğe katılarak çocuklara verdiği sözü yerine getirdi ve onlarla birlikte 400 fidanı toprakla buluşturdu. Programa, Çocuk Meclisi üyeleri, Çocuk Merkezlerinden hizmet alan çocuklar ve aileleri katıldı. 4 yaşındaki Sena Ercan’la birlikte fidan dikip sulayan Başkan Tugay, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“ŞEHRİMİZ NE KADAR YEŞİL OLURSA O KADAR GÜZEL OLUR”

Fidan dikim etkinliğinde çocuklara hitap eden Başkan Tugay, “Çok güzel ve mutlu görünüyorsunuz. Çocuk Meclisi olarak ağaç dikme kararı almışsınız ve bu alanda sizlerin katılımıyla fidanları dikeceğiz. Şehrimizde ne kadar çok ağaç olursa, o kadar yeşil ve sağlıklı bir kent olur. Ağaçlar oksijen üretir, doğal yaşamın devamına katkı sağlar. Bir şehirde ne kadar çok ağaç varsa havası da o kadar temiz olur. Biz insanlar doğanın bir parçasıyız ve doğayla birlikte olduğumuzda her şey tamamlanır. Ağaçları ve hayvanları yok etmeden, onları koruyarak doğal yaşam içinde gelişmelerini sağlamalıyız. Doğayı yok ederek iyi bir noktaya ulaşamayız. Her canlı çok değerlidir” dedi.

“SİZİNLE BİRLİKTE BÜYÜYECEKLER”

Fidanları çocuklara benzeten Başkan Tugay, “Fidanlar, ağaçların çocuklarıdır. Bu nedenle en güzel birliktelik, siz çocuklarla fidanların bir araya gelmesidir. Siz büyürken, bu fidanlar da sizinle birlikte büyüyecek; hayatınız boyunca onlarla dost olacaksınız. Sizin gibi akıllı ve değerli çocuklarımızla gurur duyuyoruz ve inanıyoruz ki sizler büyüdüğünüzde bugünkünden çok daha güzel bir dünya kuracaksınız. Dünyayı koruyacağınıza ve daha da geliştireceğinize hiç şüphem yok. Bu kararı alan tüm Çocuk Meclisi üyelerine ve etkinliğe katılan çocuklara teşekkür ediyor, hepinizi alkışlıyorum” dedi.