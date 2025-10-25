Cemil Tugay: Cumhuriyet’e ve milletimize sahip çıkacağız

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yılı nedeniyle kentin her köşesine taşıdığı “Cumhuriyet Her Yerde” kutlamalarının bir sonraki durağı Menemen Gazi Mustafa Kemal Mahallesi oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da kutlamalara katılarak Menemenli yurttaşlarla bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve her gün farklı bir ilçede yapılan kutlama, yurttaşlara Cumhuriyet gururu yaşattı. Kutlamalara Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz ve çok sayıda Menemenli katıldı. Kutlamalar, İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Başkan Tugay, Menemenli muhtarlar ve yurttaşlarla birlikte kutlamaların yapıldığı alana giriş yaptı. Ardından saygı duruşunda bulunularak bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMİ ANLATTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bugün burada olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 29 Ekim'de aynı anda her yerde olalım istiyoruz ama imkansız. O yüzden 29 Ekim'i, bir hafta gibi kutluyoruz. Cumhuriyet gerçekten her yerde. Bizler Cumhuriyet'in kurulmasından sonraki yıllarda doğmuş insanlarız. Bizden önceki nesiller bambaşka bir ülkeye doğdular. Cumhuriyet'in olmadığı, demokrasinin olmadığı, vatandaşlık diye bir kavramın olmadığı bir ortama doğdular. Doğdukları zaman hakları yoktu. Öylesine sahipsizdiler. Ne ülkelerinin güvencesi altındaydılar ne de ülkelerinde söz sahibi olabiliyorlardı. Demokrasinin olmadığı, insanların vatandaş olmadığı bir ülkede maalesef kimse kıymet görmüyordu. Tam o günlerde ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları da fırsat bilenler bize ait olan bu toprakları dört koldan işgal ettiler. Ama biz bu milletin mensupları olarak biliyoruz ki; ne zaman birisi özgürlüğümüze, bağımsızlığımıza, onurumuza, vicdanımıza ve ahlakımıza saldırsa onun karşısında bir ve bütün oluruz. Ülkemizi ve insanlarımızı savunmak için ne gerekiyorsa yaparız. İşte o asil millet, bir de kendine dünyada eşi zor bulunur bir lider buldu. Bir kahraman çıktı bu milletin bağrından; Gazi Mustafa Kemal Atatürk...” dedi.

“EN GÜZEL HEDİYE”

İzmir’in Kurtuluş Savaşı'nın başladığı ve savaşın zaferle noktalandığı şehir olduğunu hatırlatan Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreçte hep en önde, en başta, en çok konuşulan şehrin hemşehrileri olarak elbette gurur duyuyoruz. Elbette bu nedenle bizler Atatürkçüyüz, bizler Cumhuriyetçiyiz, bizler vatanseveriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın hemen arkasından bize verebileceği en güzel hediyeyi verdi, Cumhuriyet'i bu millete armağan etti. 'Bu milletin her bir ferdi eşit bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır' dedi. Işıklar içinde uyuyun Büyük Ata'm.”

“OMUZ OMUZA MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ”

29 Ekim’in, bu milletin kahramanlığının eseri olduğunu ifade eden Başkan Tugay, “Üzerinden 102 yıl geçti. 102 yıl sonra bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olma onurunu yaşayan bizler, elbette ki Cumhuriyet'in değerini biliyoruz. Ancak şunu birbirimize söylemeliyiz; eğer biz bu mirasla gurur duyuyorsak, bugün içinde bulunduğumuz her ne sıkıntı varsa, onun için omuz omuza mücadele etmek zorundayız” diye konuştu.

“HİÇ KİMSE KENDİNİ BU ÜLKEDE SAHİPSİZ VE YALNIZ HİSSETMEMELİ”

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın, Cumhuriyet'e karşı ve vatanımıza, milletimize karşı sorumluluklarımızı tekrar hatırlamak anlamına geldiğini sözlerine ekleyen Başkan Tugay, “Böyle günleri neşe içinde kutlayalım, eğlenelim, coşkumuzu yaşayalım, bize bugünleri armağan eden herkese şükranlarımızı dile getirelim. Gelecek nesillere de sözümüzü verelim; biz Cumhuriyet'in kenti İzmir'in yurttaşları olarak Cumhuriyet'e ve milletimize sonuna kadar sahip çıkacağımıza ve bu milletin başını önüne eğdirmemek için yaşamımız boyunca mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Milletimizin çocuklarına ve gençlerine başı dik, onurlu olmak yaraşır. Onlar bu topraklarda her zaman ihtiyacı olan işi de bulmalı, aşı da bulmalı, hakkını da almalı. Hiç kimse kendini bu ülkede sahipsiz ve yalnız hissetmemeli. Bunun için mücadele eden herkes bizdendir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun, nice güzel bayramlarda birlikte olalım” ifadelerini kullandı.

“GURUR KAYNAĞI”

Gazi Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Osman Şengül de "Bugün bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde katkı sağlayan başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Her Yerde kutlamalarıyla kentimizin her köşesinde bu coşkuyu yaşatması, biz muhtarlar ve vatandaşlarımız için büyük bir gurur kaynağı. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

7’DEN 77’YE KATILIM

Başkan Tugay, etkinliğin sonunda Menemenlilerle sohbet ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Menemen Gazi Mustafa Kemal Mahallesi’nde düzenlenen kutlamalarda İzmir Muhtarları Halk Oyunları gösterisi katılımcılara görsel şölen yaşattı. Gösterinin sonunda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açılarak İzmir Marşı okundu. Başkan Tugay da muhtarlara katılarak marşa eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası’nın Hüseyin Tolu ve Çağrı Ergin konserleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Muhtarlar Korosu ise kulakların pasını sildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları ekibi, “Cumhuriyet” adlı oyunu Menemenli yurttaşlar için sahneledi. Etkinlik alanında “Atatürk’ün Yurt Gezileri” sergisi de açıldı. Ayrıca Menemenli çocuklar için mini disko, sihirbaz ve palyaço gösterileri düzenlendi. 7’de 77’ye Menemenliler tarafından büyük ilgi gören programda gençlik spor deneyim alanları, VR deneyim alanı, çocuk atölyeleri, Gezici Kütüphane hizmetleri de verildi.

KUTLAMALAR DEVAM EDECEK

“Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri, 25 Ekim’de Menderes Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Parkı’nda, 26 Ekim’de Bergama Ayaskent Mahallesi’nde, 27 Ekim’de Tire Merkez Gölet’te, 28 Ekim’de Selçuk Belevi Mahallesi’nde olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda saat 10.00’da Selçuk Zeytinköy Mahallesi’nde bando gösterisi yapılacak. Saatler 18.00’i gösterdiğinde ise Selçuk Merkez İstasyon Meydanı’nda kortej yürüyüşü, Selçuk Belediyesi Orkestrası konseri ve çocuklar için eğlenceli etkinlikler olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ayrıca Dikili merkezde saat 20.00’de düzenlenecek konserlerle coşku doruğa çıkacak.