Cemil Tugay’dan AKP’li vekile ortak akıl yanıtı

AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, depremde yıkılan Konak’taki İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının yerine yapılacak yeni hizmet binası için mimari proje yarışması ve ortak akıl çağrısında bulundu. Kaya’nın çağrısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan yanıt geldi. Tugay, 2. Çevreyolu, Aliağa Şakran ve Dikili’de bekleyen kanalizasyon ve arıtma projeleri ile 400 elektrikli otobüs ve tramvay araç alımı için bulunan dış kredilere onay verilmesi gerektiğini söyledi. Gediz Nehri’ni kirleten sanayi kuruluşlarına karşı adım atılması ve İzmir Körfezi’nin temizliği için de destek isteyen Tugay, kentsel dönüşümde İstanbul’daki “yarısı bizden” modelinin İzmir’de de uygulanmasını istedi.

“2 YILDIR ONAY VERMEDİĞİNİZ KREDİLERİ ONAYLAYIN”

Cemil Tugay’ın sosyal medyadan yanıtı şu şekilde; “İzmir’i çok düşünen Akparti milletvekili Konak’ta yapacağımız hizmet binası için “ortak akıl” çağrısı yapmış. Belediye hizmet binamızı biz yaparız, çok teşekkür ederiz. Biz sizin ortak aklınızı şehrimizin çok önemli altyapı, ulaşım ve kentsel dönüşüm çalışmaları için sizden bekliyoruz. 2. Çevreyolu için buyrun ortak akıl geliştirelim. 2 yıldır onay vermenizi beklediğimiz altyapı (Aliağa Şakran kanalizasyon ve arıtması, Dikili kanalizasyon ve arıtması gibi) ve ulaşım projeleri (400 elektrikli otobüs alımı, tramvay araç alımı gibi) için yatırım bankalarından bulduğumuz dış kredilerin onayı için buyrun ortak akıl geliştirelim. Gediz nehrini kirleten sanayi kuruluşlarını nasıl durduracaksınız buyrun akıl geliştirin de artık bir adım atın. Körfezi temizlemeye bir kuruşluk katkınız olmadı, ona da akıl geliştirseniz. Kentsel dönüşüm deyince aklınıza rantdan başka birşeyler de gelsin. Mesela İstanbul’da verdiğiniz “yarısı bizden” desteğini İzmir’de kentsel dönüşüm ihtiyacı olan yurttaşlarımıza da verseniz, ortak aklınızı oralarda da görsek güzel olmaz mıydı? Bunları 2 yıldır biz söylüyoruz biz dinliyoruz.. Bilmem ki bu sefer siz de duyar mısınız? Ya da boş verin siz sosyal medya vekilliğinize devam edin.”