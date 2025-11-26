Cemil Tugay’dan Beydağ’a ova yolu müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Beydağ’da saha turu yaptı. Beydağ’ın Erikli, Karaoba mahallelerinde yurttaşlar ve üreticilerle buluşan Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanlarını gezdi, devam eden yatırımları inceledi. Başkan Dr. Cemil Tugay’a Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları Halit Çelik, İsmail Mutaf, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve daire başkanları eşlik etti.

KIRSAL TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN PLANLAMA YAPILDI

Başkan Tugay, Beydağ programı kapsamında ilk olarak Erikli Mahallesi’ni ziyaret etti. Erikli’nin doğal güzellikleri arasında köy halkıyla sohbet eden Başkan Tugay, Erikli Muhtarı Burhanettin Uslu ve köy halkının taleplerini dinledi. Erikli’de tarımın yanı sıra kırsal turizmin de desteklenmesi için yapılacak çalışmaları planlayan Başkan Tugay, üretici kadınlarla sohbet etti.

ZİNCİR ÜRETİM TESİSİ VE HİZMET ALANLARINDA KEŞİF

Başkan Tugay, Erikli’nin ardından Cumhuriyet Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde İZSU Genel Müdürlüğü’nün ve İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın hizmet alanlarında keşif yaptı. Birimlerin ilçeye ve bölgeye daha iyi hizmet verebilmesi için Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ile planlama yapan Başkan Tugay, ardından sanayi sitesinde ilçede önemli bir sanayi kuruluşuna dönüşen zincir üretim fabrikasını ziyaret etti.

BEŞ KÖYÜ İLÇEYE BAĞLAYACAK OVA YOLU MÜJDESİ

Başkan Tugay keşfin ardından Karaoba Mahallesi’ne geçti. Karaoba Mahallesi ve çevre mahallerden gelen yurttaşların katıldığı toplantıda Başkan Tugay, Beydağlıların taleplerini dinledi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bölgedeki Karaoba, Kurudere, Bakırköy, Eğridere, Yeşiltepe olmak üzere kırsal beş mahalleyi ilçe merkezine bağlayacak 5,5 kilometrelik ova yolunu en kısa sürede hizmete açmayı planladıklarının müjdesini veren Başkan Tugay, “Gelirken inceledik. 15 gün içerisinde yapımına başlıyoruz. Bir ay içerisinde yol yapılmış olacak. Bu yolu ardından Kiraz’a kadar uzatmayı planlıyoruz. Halkımızın talebi olan düğün alanının düzenlenmesine de yardımcı olacağız. Üreticimize destek olmak için de elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bürokrat arkadaşlarımız yörenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışıyor” diye konuştu.

“GENÇLERİN BURADA KALMALARI İÇİN BİZE DÜŞEN NEYSE YAPACAĞIZ”

Bölgede gelir getirici faaliyetlerin ve sosyal imkanların artırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydeden Başkan Tugay, “Beydağ’ın hak ettiği değere kavuşması için çalışacağız. Beydağ herkesin görmesi gereken güzelliklere sahip. Sizleri İzmir’de ağırlamak, İzmirlileri de buraya getirmek isteriz. Gençlerimiz yaşadıkları yerleri terk etmesin, iş sahibi olsun, üreticilerimizin emeği en iyi şekilde değerlensin istiyoruz. Ekonomik zorluklara rağmen elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanarak 30 ilçemize, bin 296 mahallemize yetişmeye, en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ne olursa olsun bu dönem kötü bir dönem olmayacak. Biz yanınızdayız. Her ne yapacaksak birlikte yapabiliriz. Ne siz bizi yalnız bırakın ne biz sizi yalnız bırakalım” dedi.

Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ise Başkan Tugay’a ziyaretinden ve ilçeye katkılarından dolayı teşekkür etti.