Cemil Tugay’dan gıda güvenliği için ortak akıl çağrısı

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın İzmir’in gelecek vizyonunu inşa edecek ve sorunların bilimin ışığında çözülmesini sağlayacak çalışma grupları içinde yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Çalışma Grubu Tarım Gıda Komisyonu, ilk toplantısını yaptı. İzmir Planlama Ajansı (İZPA) kolaylaştırıcılığında ve Ulusal Tarım Gıda Birliği (UTGB) katılımıyla ilk buluşmasını “Kırsal Kalkınmada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Temel Hedefleri” başlığıyla düzenledi. Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kırsal Kalkınma Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, İZPA Başkanı Prof.Dr. Koray Velibeyoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin komisyonda yer alan daire başkanları, İZTARIM AŞ yönetimi, UTGB içinden akademisyenler, iş dünyasının temsilcileri, çiftçiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

“GENÇLER SAĞLIKSIZ BESLENİYOR”

Toplantıda konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, değişen iklim koşullarına, tarım alanında ortaya çıkacak sıkıntılara dikkat çekerek “Nasıl besleneceğiz? Sağlıklı ürünler üretilmesi, bunların insanlara sağlıklı bir şekilde ulaşması ile ilgili ciddi bir sorunla yüz yüzeyiz. Şu anda gençler sağlıksız besleniyor. Gıda güvenliğini, beslenmenin olması gereken asgari şartlarını konuşan dahi yok. İzmir’de insanlar sağlıklı olmazsa bizim şehir olarak bir şeyleri başarmamız mümkün değil. Ondan sonra yaptığımız yolların, parkların, kültür merkezlerinin hiçbir anlamı kalmıyor. İnsanların sağlıklı ve mutlu olmasına ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“SEYİRCİ KALIRSAK EĞER GELECEK KÖTÜ OLACAK”

İklim krizinin etkileri, doğru tarım politikaları, gıda güvenliği gibi birçok konunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Tugay, “Mevcut su kaynaklarını daha verimli kullanmamız lazım. İsrafı önlememiz lazım. Ne oldu da su şimdi kayboldu? Tarımı, gıdayı sudan da iklim şartlarından da ayıramazsınız. Daha önemli bir boyutuyla sosyal yapıdan da ayıramazsınız. Köylere gittiğimizde genç görmüyoruz. Bu konuda biz kendimizi sorumlu hissediyoruz. Diyoruz ki burası bizim şehrimiz. Buna seyirci kalırsak eğer gelecek kötü olacak. Sizlerle beraber bu konular üzerinde çalışırsak doğru yaptığımızdan emin oluruz. Bu işin samimiyetinden şüpheniz olmasın. Sorun öylesine büyük ve önemli ki benzer hataları yaparsak sonucu ağır olacak” dedi.

“BU ŞEHRİN BİR KANAATE İHTİYACI VAR”

Başkan Tugay, kolektif çalışma bilincine dikkat çekerek “Belediye başkanlarının zincirin halkaları gibi aynı doğrultuda çalışması için bu şehrin bir kanaate ihtiyacı var. Neyin doğru olduğuna dair bütünsel, çok disiplinli bir katılımcı yapıya ihtiyaç var. Bu şehrin bir tarım ve gıda konseyi olmalı. O tarım ve gıda konseyi, buraya kim belediye başkanı olursa olsun onu karşısına almalı ve demeli ki; ‘Cemil Tugay bu projeyi başlattı, bunun devamında yapılması gereken doğru şey budur’. Böyle bir anlayışı ortaya koyabilirsek, emekler boşa gitmez” ifadelerini kullandı.

“BU ÇALIŞMANIN RÖNESANS GİBİ BİR ŞEY OLMASI LAZIM”

Başkan Tugay konuşmalarını şu ifadelerle sürdürdü: “Zamanla yarışıyoruz. Üç ya da beş sene içerisinde çok ağır gıda krizlerinin, çevresel krizlerin olacağını görüyoruz. Çok değil. Bu süre içerisinde bir aşama kaydetmemiz, kendimize de yol haritası çizmemiz, aşama aşama uygulamamız lazım. Bunu da sadece günlük politik hesapları olan insanların eline bırakamayacak kadar kötü bir durum yaşıyoruz. O nedenle gerçekten biraz birbirimize tutunmaya, inanmaya, destek olmaya ihtiyacımız var. Hep beraber farkındalıkla, ortak akılla yol çizme ve o yolu kararlılıkla yürümemiz lazım. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi adına size söz veriyorum; belediye bu çalışmanın çok uyumlu bir paydaşı olacak. Bu çalışmanın Rönesans gibi bir şey olması lazım.”

VELİBEYOĞLU: YÜZDE YÜZ UYUMLU

Bu çalışmaların İzmir’in geleceğine ışık tutacak 2074 vizyonunun önemli bir adımı olduğunu ifade eden İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, “Gelecek vizyonuyla ilgili geçen yıl 8 Kasım’da İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi sürecini başlattık. Önümüzdeki yıl nisan ayında da tamamlayacağız. Bu yaptığımız toplantıların her birini köşe taşı gibi düşünmemiz gerekiyor. Bizim plan teknik analiz çalışmalarında belirlemiş olduğumuz temel sektörler var. Bunlardan birisi tarım, diğeri turizm. Başkanımız turizmle ilgili de koordinasyon konseyi kurdu. İki toplantı yapıldı turizmle ilgili. Şimdi de sizlerle toplantı yapıyoruz. Hem tarımda hem turizmde katılımcı yapılar oluşmaya başladı. Biz buna daha sonra konut, sanayi ve ticaret” ile devam edeceğiz. Velibeyoğlu, tüm yaklaşımların temelinde kentte iyi olma halini destekleme düşüncesinin olduğunu da belirtti.

KURUCU: BÜYÜKŞEHİR’İN KIRSAL KALKINMADA DÖRT ANA HEDEFİ VAR

“Kırsal Kalkınmada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Temel Hedefleri” adıyla sunum yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Çalışma Grubu Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, “Yaptığımız çalışmalarla İzmir’in kırsalını inceledik. Türkiye’deki kırsal mahallelerin yüzde 3,7’si İzmir’de yer alıyor. Temel hedeflerimizden birisi kırsaldaki genç nüfusu bu alanda tutmak. Ama maalesef İzmir’deki kırsal mahallelerde yaşayanların yüzde 20’si 65 yaş üzeri. Günümüze kadar kendiliğinden oluşan ihtisaslaşmış ürün bölgelerini ilçeler detayında çıkardık. Bunu ileride mahalle bazlı yapmayı planlıyoruz. İhtisas üretim alanlarının belirlenmesi üreticiye doğru desteklemeler yapabilmek için önemli bir çalışmaydı. Kırsal kalkınmada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temel hedefleri var. Bunlar dört çatı altında yer alıyor. Altında pek çok alt hedef var. Birincisi sürdürülebilir tarım, kesintisiz gıda üretimi ve gıdaya ulaşabilme. İkincisi kırsalda yaşayan genç nüfusun yerinde istihdamı. Üçüncüsü gıda sağlığı garantisi. Dördüncüsü ise kırsalda gelişmişliğin dengelenmesi. Öncelikli projelerimiz var. Tüm tarımın hayvancılık dahil bir fotoğrafını çıkarmak istiyoruz. Sonra çiftçide işletme analizleri yapıp destekleri ona göre vereceğiz. Kooperatifçilikle ilgili eğitimler vereceğiz. Su kaynakları, sulama ve çevresel izleme sistemleri oluşturmak istiyoruz. Biz bunları yapabilmek için önce kendimizde kurumsal yapıyı tekrar kurguladık ve çalışma grubu oluşturduk. Sizlerin de desteğiyle bu önerilerimizi hep birlikte gerçekleştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

UYSAL: MAKRO POLİTİKALARDAN BAĞIMSIZ DEĞİL

Ulusal Tarım Gıda Birliği’nin yol haritası ve amacı hakkında sunum yapan Prof. Dr. Yaşar Uysal ise, “Tarımla, gıdayla, çevreyle ilgili sorunların çözümü, makro politikalardan, sektörel politikalardan, bölgesel politikalardan bağımsız değil. Sadece üreticiyi, ticaret kesimini baz alırsak olmaz, sadece sanayicileri alırsak da olmaz. Türkiye’de tarımın, gıdanın ve çevrenin içinde bulunduğu sorunların tek boyutlu bakış açısıyla çözülmesi mümkün değil. Biz diyoruz ki, tarımın ilgili tüm taraflarının bir araya gelmesi suretiyle tarımsal kaynakların korunmasını sağlamak, doğa ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak ama bunların sonucunda da gıda egemenliği ve gıda güvenliğini sağlamak önemli. Tabii ki maliyet kadar getiriyi de adil şekilde paylaşmak için çabalıyoruz” dedi.