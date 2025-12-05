İBB davasında mahkemeden ilk değerlendirme: İmamoğlu dahil 105 kişinin tutukluluğu devam edecek

23 Mart'tan beri tutuklu olan ve hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu İBB davasında ilk tutukluluk incelemesi yapıldı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabul edilmesinin üstünden 10 gün geçmesinin ardından yaptığı tutukluluk değerlendirmesinde, 105 kişinin ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. İlk tutukluluk değerlendirmesini, değişen üyelerden oluşan heyet yaptı.

23 Mart’tan bu yana Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 402 sanığın yer aldığı ve 11 Kasım’da mahkemeye sunulan “İBB iddianamesi” 25 Kasım’da kabul edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti ancak tensip zaptı henüz düzenlenmedi. Mahkemenin zaptı düzenlemesiyle birlikte yargılama takvimi de belli olacak.

KİMSE HAKKINDA TAHLİYE KARARI ÇIKMADI

İddianamenin kabul edilmesinin üstünden 10 gün geçmesinin ardından ilk tutukluluk değerlendirmesini yapan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İmamoğlu dahil 105 kişinin ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Buna göre, tensip düzenlenene kadar veya bir ay sonraki tutukluluk değerlendirmesine kadar kimse tahliye olması beklenmiyor. Yapılan değerlendirmede ayrıca, tahliye talebinde bulunan tüm sanıkların talepleri reddedildi.

İLK DEĞERLENDİRMEYİ YENİ ÜYELERDEN OLUŞAN HEYET YAPTI

İddianamenin kabul edilmesinin ardından geçen hafta yayımlanan Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ikinci bir heyet atanmıştı. Kararnamede mahkemenin birinci heyetindeki üye hakimler değişmişti.

