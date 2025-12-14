Cemil Tugay'dan Gülşah Durbay için duygu yüklü şiir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Halk TV’de yayımlanan Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programında entübe edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için kendi yazdığı şiiri okudu.
Şiir okuduktan sonra Tugay, “Bu dizeleri yaşamla sessiz ve ağır bir mücadele veren sevgili kardeşim Gülşah Durbay için bir insanın hatırlanma hakkına saygıyla okudum” dedi.
Tugay’ın şiiri şöyle:
"İnsan yaşadığı yere benzer
O yerin suyuna, o yerin toprağına
İnsan yalnızca bir bedenden değildir
İnsan temas ettiği hayatlarda bıraktığı izlerin toplamıdır aslında
Yaşadığımız yerler bizi şekillendirir
Bazen bir şehir, bazen bir oda, bazen bir hastane koridoru
İnsanın bütün hikayesini alır içine
İnsan sevdiklerine benzer
Çünkü insan en çok sevdiği kadar insandır
Yorulur bazen hayattan
Yalandan, sahtelerden
Ama sevgiden yorulmaz insan
Sevmek yormaz insanı
Ve sevgi asla insandan vazgeçmez
İnsan yaşadığı yere dönüşür
Zamanla acılarımız bile benzer bize
Bir ezgi olur yapışır türkülere
Sessizlik bir direnme biçimi olur
Ve insan en çok gidemediği yere benzer
Belki de bu yüzden hayat her zaman yarım kalan bir hikayedir
Sonu hep hüzünlü, hep eksik
Ama bazı insanlar o yarım hikayeyi bir koca iyi yürekle ve onurla taşır
Bıraktığı bütün izlerde
Kaldıkça sevdikleriyle."