Cemil Tugay'dan Gülşah Durbay için duygu yüklü şiir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Halk TV’de yayımlanan Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programında entübe edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için kendi yazdığı şiiri okudu.

Şiir okuduktan sonra Tugay, “Bu dizeleri yaşamla sessiz ve ağır bir mücadele veren sevgili kardeşim Gülşah Durbay için bir insanın hatırlanma hakkına saygıyla okudum” dedi.

Tugay’ın şiiri şöyle:

"İnsan yaşadığı yere benzer

O yerin suyuna, o yerin toprağına

İnsan yalnızca bir bedenden değildir

İnsan temas ettiği hayatlarda bıraktığı izlerin toplamıdır aslında

Yaşadığımız yerler bizi şekillendirir

Bazen bir şehir, bazen bir oda, bazen bir hastane koridoru

İnsanın bütün hikayesini alır içine

İnsan sevdiklerine benzer

Çünkü insan en çok sevdiği kadar insandır

Yorulur bazen hayattan

Yalandan, sahtelerden

Ama sevgiden yorulmaz insan

Sevmek yormaz insanı

Ve sevgi asla insandan vazgeçmez

İnsan yaşadığı yere dönüşür

Zamanla acılarımız bile benzer bize

Bir ezgi olur yapışır türkülere

Sessizlik bir direnme biçimi olur

Ve insan en çok gidemediği yere benzer

Belki de bu yüzden hayat her zaman yarım kalan bir hikayedir

Sonu hep hüzünlü, hep eksik

Ama bazı insanlar o yarım hikayeyi bir koca iyi yürekle ve onurla taşır

Bıraktığı bütün izlerde

Kaldıkça sevdikleriyle."