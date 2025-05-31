Cemil Tugay’dan işçilere yeni teklif: En düşük 71 bin 500 TL

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 23 bin işçisinin çalıştığı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması sonrası işçilerin başlattığı grev üçüncü gününe girdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, son durumla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.





DİSK Genek - İş yetkililerini suçlayan Cemil Tugay, “Genel-İş yöneticileri masada teklif ettiğimiz samimi rakamları yalanlıyor ve inkâr ediyorlar, üzüntüyle izliyoruz.

Genel-İş temsilcileri konuşmalarında çok sayıda kalemdeki yan ödemeyi sanki Belediyemizin bütçesi dışında bir yerden karşılanıyormuş gibi anlatıyor ve adeta yok sayıyorlar.

Bence bu kafa karışıklığına şöyle son verebiliriz: Toplu İş Sözleşmesi taslağındaki yaklaşık 50 ayrı kalemdeki yan ödemeleri tamamen kaldıralım! Aylık net ücret olarak 65 bin liradan başlayan, 80 bin liraya ulaşan rakamları ödeyelim. Üstüne eylül ayında bu artışa yüzde 10 daha ekleyelim: bu da en az 71 bin 500 Lira’dan 88 bin liraya kadar aylık net ücret anlamına gelecektir. Bu teklif üzerinde konuşmak ve mümkün olan en kısa sürede sözleşmemizi imzalamak için DİSK Genel-İş Sendikası’nı masaya davet ediyorum. Önerdiğimiz bu rakamın nasıl bir özveriyle verilebileceğini çalışanlarımızın takdir edeceğine inanıyorum. İzmir halkının yaşadığı mağduriyetler uzamasın diye her türlü özverili yaklaşımı göstermeye çalışıyoruz. Önerdiğimiz rakamları karşılayacak günlük yevmiyeleri belirlemek için Sendika temsilcilerini görüşme masasına bekliyoruz. Yan ödemeler üzerinden yaratılan kafa karışıklığını kaldıracağız. Her ay herkese ödenecek net maaşı konuşacağız” diye konuştu.