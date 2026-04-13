Cemil Tugay’dan kredi çıkışı: Birileri bakanı arayıp ‘yapmayın’ dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı olağan meclis oturumunda Meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri, grup başkanvekili, grup sözcüleri, encümen ve komisyon üyeleri seçildi.

AKP ve MHP’de mevcut grup başkanvekilleri ile sözcülerin görevlerini sürdüreceği öğrenilirken CHP’de ise grup yönetiminde değişiklik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç’ın yerine, Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan getirildi. Grup sözcülüğü görevine ise Candaş Yeter seçildi.

AKP VE MHP’DE DEVAM!

AKP'de Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ve Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca’nın görevlerine devam edecekleri öğrenildi.

MHP’de ise grup başkanvekili olarak Bahadır Altınkeser devam ediyor.

TUGAY: KREDİLERİ ONAYLAMAYIN TALİMATI VERİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Nisan Ayı Meclis Toplantısında İzmir’den AKP'li birilerinin Bakanlıklara “Kredileri onaylamayın” talimatı verdiğini kaydetti. “İki yıldan fazladır yurtdışı bankalarında yaptığımız anlaşmalar bakanlıkta onay beklediğini biliyor olmanız lazım çıkışında bulundu.

"Şakran’ının kanalizasyonunu yapmak için kredi anlaşması yaptık niye onaylamadınız?" diye soran Tugay, "İzmir’e zarar vermek için çalışan siyasetçiler Ankara’da bu iş olmasın diye çaba gösteriyorlar. Bana birisi bunun niye yapılmadığını açıklasın. Açıklamayacağınız şeyi hiç konuşmayın. Boşuna bizleri meşgul etmeyin. İki yıldan uzun süredir Şakran, Dikili’nin kredilerini niye onaylamadınız. Ben bakan bey ile kendim görüştüm ve kendisi talimat verdi. Buradan birileri arayıp 'yapmayın' dedi. Yapmayın dedikleri şeyden biri çamur çürütme ve kurutma tesisi. Bu kredilerin neden onaylanmadığını söyleyin” dedi.