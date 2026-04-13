Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde dikkat çeken ayrıntı... Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in elini sıkmadı!

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayata gözlerini yuman Türk siyasetinin duayen isimlerinden, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Devletin zirvesinden birçok ismin katıldığı tören, aynı zamanda ana muhalefet partisinin geçmiş ve mevcut liderlerinin "mesafeli" karşılaşmasına sahne oldu.

PROTOKOLDE "SELAMSIZ" GEÇİŞ

Cenaze namazı için saf tutulduğu sırada, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun camiye girişi dikkatle takip edildi. Kılıçdaroğlu'nun, protokolde yan yana geldiği mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in önünden geçerken el uzatmaması ve selamlaşmaması kameralara yansıdı. İkili arasındaki bu gerilim, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

"MUTLAK BUTLAN" DAVASINDA KARAR BU HAFTA ÇIKABİLİR

Öte yandan Özgür Özel’in genel başkan seçildiği büyük kongrenin iptali istemiyle açılan ‘mutlak butlan’ davasında nihai kararın bu hafta çıkması bekleniyor. AKP’ye yakın medyanın geçtiğimiz hafta boyunca "kongrenin iptal edileceği ve Kılıçdaroğlu’nun geri döneceği" yönündeki iddiaları, törendeki gerilimin zeminini oluşturdu.

GÜRSEL TEKİN İLE SOHBET

Özgür Özel’i görmezden gelen Kılıçdaroğlu’nun, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine 'kayyum' tartışmalarıyla getirilen Gürsel Tekin ile bir süre sohbet etmesi ise günün bir diğer dikkat çeken ayrıntısı oldu.





ÖZEL'DEN İLK YANIT GELDİ: "DALGINLIKTIR"

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine selam vermediği görüntülerle ilgili soruya "Kemal Bey'in öyle bir selamsızlık gibi durumu normalde yok. Kemal Bey hiçbirimizi öyle görmezden gelmez zaten yani her fırsatta görüşüyoruz konuşuyoruz onun o anda o dini tören ve o ortamın aşırı kalabalığı yüzünden olacak bir dalgınlıktır onun dışında asla Kemal Bey'den böyle bir şey beklemeyiz." yanıtını verdi.