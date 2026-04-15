Cemil Tugay’dan mülkiyet hakkı vurgusu

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Meslek Fabrikası’na el koyma girişimine karşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın başlattığı nöbet, 9’uncu gününde devam ediyor. Siyasetçilerin, belediye başkanlarının, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin ve binlerce İzmirlinin destek verdiği nöbete, İzmir Tabip Odası da düzenlediği “Sağlık” forumu ile katıldı. Hem Meslek Fabrikası’nın hukuki süreci hem de ülkedeki sorunların ele alındığı foruma katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, büyük bir hukuksuzluk ve yanlışlıkla karşı karşıya olduklarını belirterek duruma tepki gösterdiklerini ifade etti. Tugay, 145 bin yurttaşın Meslek Fabrikası’nda açılan kurslara katıldığını, bu kişilerin büyük bölümünün iş sahibi olduğunu ya da farklı alanlarda istihdam edildiğini hatırlattı.

BAŞKAN TUGAY ANKET SONUÇLARINI PAYLAŞTI

İzmir’de yaşayan kadınlar özelinde bir anket yapıldığını ve Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerinin sorulduğunu açıklayan Tugay, birinci sırada meslek kursu açılması yönünde talep geldiğini söyledi. Tugay, “Kadınlar hayata tutunmaya çalışıyor. Bazıları da ailenin yükünü taşıyor. Bu şekilde istihdam olanağı yakalamaya çalışıyorlar. Umut ettikleri alanlardan biri de mesleki eğitim alarak iş sahibi olup gelir elde etmek. Ancak bunların dışında da bir durum var. Hiçbir yönüyle bu binaya bu şekilde el konulması doğru değil. Aklı, vicdanı ve biraz bilgisi olan bunu kolaylıkla anlayabilir” dedi.

“MÜCADELE ETMEK GEREKİYOR”

2026 yılında Afrika’da bile böyle bir uygulamanın yaşanmayacağını söyleyen Tugay, mülkiyet hakkının evrensel bir hak olduğuna dikkat çekti. Herhangi bir kurumun veya kişinin mülkiyetine keyfi şekilde el konulamayacağını vurgulayan Başkan Tugay, “Mülkiyet en temel haklardan biri. Çünkü insanların elinden malını mülkünü alan bir devlet olursanız, orada hukuk, adalet, mantık ve ahlak kalmaz. Ülkedeki durum artık normal mi gelmeye başladı? Lütfen kötülüğü normal görmeyelim, normalleştirmeyelim. Kötülük sıradanlaşmasın, kabul edilir hale gelmesin. Neden bunları kabulleniyoruz? Bunlarla mücadele etmek gerekiyor.”

“TÜRKİYE TARİHİNDE İLK”

Sayıştay’ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bütçesine yönelik yaptığı denetim raporuna da dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Raporda, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 9 bin mülkünün kirada olduğu ancak bu kiraların tahsil edilemediği belirtiliyor. Birilerine vakıflara ait binalar veriliyor, ancak kira alınması gerekirken bu yapılmıyor. İzmir’de 3 bin 500 gayrimenkulleri var. İki hafta önce 150'sini kiraya çıkardıklarına dair ilanlar yayımlandı. Belediye bir kamu kurumudur. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir genel müdürlüktür. Normalde bu iki kurum arasında mülkiyet konusunda bir ihtilaf olduğunda konu mahkemeye taşınır; yargı değerlendirir ve verilen karar uygulanır. Bu olayla ilgili mahkeme süreçleri devam ediyor, henüz sonuçlanmadı. Sadece yürütmeyi durdurma ve ihtiyati tedbir kararları kaldırıldı. Hal böyleyken, Türkiye tarihinde ilk kez bir kamu kurumu, başka bir kamu kurumunun elindeki malı almak için sabah saat 05.00’te yüzlerce polisle Meslek Fabrikası’nı ablukaya aldı. Etrafı barikatlarla çevrildi, günlerce TOMA’larla önlem alındı. Belediye başkanının içeri girmesine ise izin verilmedi” dedi.

Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Fahri Yüce Ayhan da tehdidin sadece Meslek Fabrikası ile ilgili olmadığını söyledi. Ayhan, Meslek Fabrikası'nın Türkiye'de örneklerden yalnızca biri olduğunu belirtti.

TORBALI CHP İLÇE ÖRGÜTÜ NÖBET TUTTU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, nöbete katılan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile CHP Torbalı ilçe örgütü üyeleri ile de bir süre sohbet etti. Nöbetin değerlendirildiği alanda, mücadelenin önemi vurgulandı.