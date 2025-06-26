Cemil Tugay’dan Türk-İş’e bordrolu yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Belediye –İş Sendikası arasında geçen dönem imzalanan toplu sözleşme ve sonrasında yaşanan sürece ilişkin açıklamalarına bordro ile yanıt verdi. Bir büyükşehir belediye başkanı, sorumlu bir kamu yöneticisi olarak sabırlı ve itidalli olmaya, zorunlu işten çıkarma sürecini akıl ve mantık sınırları içinde mağduriyet yaratmadan çözüme kavuşturmak için diyalog içinde kalmaya çalıştıkça sürekli olarak Belediye-İş yetkilileri tarafından doğru olmayan beyanlarla itham edildiğini aktaran Başkan Tugay, “Son olarak Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da maalesef bu kervana katılarak ‘bizim arkadaşlarımızın sendikasını itibarsızlaştırdılar’ ve ‘işçiler 50-55 bin lira para alıyor’ şeklinde beyanlarda bulundu. Sayın Ergün Atalay, tevatür ile somut gerçeğin farkını ekte sunduğum iki bordroyla fark edeceksiniz diye düşünüyorum. Bordrolarda, net ve brüt ücretleri görebilirsiniz. Bu da sizin için yeterli olmazsa, bordrolardaki "kümülatif gelir" kısmına bakıp ilgili aya bölerseniz (örneğin, mayıs bordrosunda 883 bin liralık kümülatif gelir, aylık 180 bin liraya tekabül eder ki) bunun aylık ortalama neti 130 bin liranın üzerinde olur. İtirazımız bu derece yüksek ücretin üzerine Eylül 2025'te gelecek zamdır, eylül zammından feragat istiyoruz” ifadelerini kullandı.





"ÇÖZÜME DAVET ETTİM"

Atalay’ın sendikanın itibarsızlaştırıldığı yönündeki açıklamasına yönelik de konuşan Tugay, şunları söyledi:

“İkinci beyanınız olan itibarsızlaştırma konusuna gelince, itibarınız benim nezdimde var ki, Belediye-İş Genel Merkezi’nize geldim, görevli arkadaşlarınıza defalarca durumu anlattım, sizleri makul çözüme davet ettim. Ancak tüm bunlara rağmen itibarsızlaşmaya ilişkin bir kaygınız mevcut ise işçileri çıkarmak zorunda kalırken konuyu çözümden uzak tutarak siyaset yapmaya çalışan yöneticilerinizle, size doğru olmayan bilgiler veren ve beni bordro açıklamaya zorlayan arkadaşlarınızla, sendika merkezlerinde yakınlarını istihdam edenlerle ve asgari ücret ile emekli maaşlarına sesleri kısık çıkanlarla konuyu değerlendirmeniz gerekebilir.”