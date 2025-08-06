Cemil Tugay: Elimizin altında olan hazineleri görmeliyiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kent turizmini geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kentin turizm dinamikleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde ikinci kez bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda İzmir'in turizm potansiyeli, sorunlar, yapılması gerekenler gündeme geldi.

TUGAY: ŞEHRİ PROFESYONEL ŞEKİLDE TANITMALIYIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in tanıtılmasının önemine değinerek “Burada çok profesyonel olmak gerekiyor. Söylemi, sloganı, içeriği ve görselleri çok güçlü olmalı. İzmir kendine ait özellikleri olan bir şehir. İzmir’e insanların gelmesi için onlara sebep vermeliyiz” dedi.

Plastik cerrah olması nedeniyle sağlık turizmi konusunda tecrübeli olduğunu ifade eden Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir’in bu konudaki potansiyeline dikkat çekti. Kaliteli ve güvenli bir sağlık hizmetinin verilmesi gerektiğinin altını çizen Tugay, “Mevcut sağlık kuruluşlarının, yabancı hastalara hizmet verme kapasitesini artırmak için destekleyici çalışmalar yapılabilir. Yine bir kalite standardı çalışması yapılması lazım” şeklinde konuştu.

“ANTİK TİYATRO ÖNÜNDEKİ YAPILARI KAMULAŞTIRIYORUZ”

İzmir'in tarihi ve kültürel mirasına dikkat çeken Başkan Dr. Cemil Tugay, “Sahip olduğumuz olağanüstü zenginliğin farkına varmalıyız. Tabii önce bazı tarihi zenginlikleri ortaya çıkartmalıyız. Kadifekale’de surlar görünmesin diye önüne ağaç dikmişler. Antik Tiyatro önünde de yapılar vardı, kamulaştırıyoruz, kaldıracağız onları. Kazıya da daha fazla maddi destek sağlıyoruz. Antik Tiyatro ortaya çıktığı zaman, 5 bin kişilik bölümünün performansa açılacağını söyleyebilirim. Önünü de açınca aşağıdan Antik Tiyatroyu göreceğiz” diye konuştu.

“ŞEHRİN DEĞERLERİ AYAĞA KALDIRILMALI”

Birlik beraberlik içinde şehrin değerlerinin ayağa kaldırılması gerektiğini söyleyen Başkan Tugay, “Şehrin merkezindeki muhteşem tarihi eserleri tertemiz hale getirip, rehberler eşliğinde hikayelerini anlatarak gezdirebilecek altyapıyı kuruyorsunuz. Diyorsunuz ki; ‘İzmir 8 bin 500 yıllık bir şehir, böylesine değerli mirasları var, onları ortaya çıkardık, size anlatacağız’. İnanılmaz bir şey. Sıfırdan bir şeyleri kurmak yerine, önce elimizdekilerin kıymetini bilmek, geliştirmek, ortaya çıkarmak, daha albenili hale getirmek gerekmez mi?” şeklinde konuştu.

“ŞÜPHENİZ OLMASIN”

Hedefleri iyi hesaplanmış şekilde İzmir tanıtımının yapılabileceğini kaydeden Başkan Dr. Cemil Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sizlerin rehberliğinde ve desteğiyle daha iyi şeyler yapacağına şüpheniz olmasın. İzmir’in kalkınmasında turizm önemli. Buradaki potansiyelin çok azı kullanılıyor. Pek çok şey yapılabilir. Bunu beraber yapacağız, tekrar toplanacağız. Elimizin altında olan hazineleri görmemiz çok kritik” dedi.

ÇEVİK: İZMİR’İN İHTİYACI OLAN ŞEY SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kerem Çevik, “Sağlık turizminde yatırım çok önemli. Yatırım olmadan hiçbir toplantı, kongre ya da benzeri toplanmalar amacına ulaşamaz. İzmir’in aslında ihtiyacı olan şey sürdürülebilir bir turizm ve turizm çeşitliliği. Yanlış yapılacak hamleler, şehrimizin ve ülkemizin yanlış temsil edilmesi sonucunu doğurabiliyor” dedi.

ÖZKARDEŞ: FARKLILIK GETİRSİN O DA ŞEHRE YANSISIN

Sağlık turizmi konusuna değinen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, “Biz İzmir Ticaret Odası olarak muhtelif konularda turizm alanında destek veriyoruz. Bir şehrin kendisini geliştirmesi zaten turizmin gelişmesiyle iç içedir. Bir şehir kendini geliştirdiğinde zaten turizm gelişir. Bundan sonraki aşamada İzmir Ticaret Odası olarak, çalışmalara yön verecek grup oluşumuyla ilgili teklif sunalım. Şehri ilgilendiren, bütçesi uygun ve hızla hayata geçirebilecek konularda çalışma yapıp sunalım. Bu konsey eski dönemdeki çalışmalarla sınırlı kalmasın, bu konsey bir farklılık getirsin, o da şehre yansısın” dedi.

DENİZLİ: SADECE YEREL YÖNETİMLER İLE OLMAZ

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “İzmir’in tanıtımını konuşurken, yalnızca yerel yönetimler olarak değil, bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın desteğiyle birlikte başarabileceğimize inanıyorum. Bu, uluslararası bilinirlik açısından çok önemli” dedi.

BALKAN: YILLARDIR UNUTULAN URLA ARTIK FARK EDİLDİ

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, “Buradaki söylemlerin hepsi çok önemli. Kentin turizminin 12 aya yayılmasını önemsiyoruz. Yarımada bölgesinde yapılan çalışmalarla yıllardır unutulan Urla fark edildi ve ciddi bir konuma geldi. Ancak gelişen kentlerin yoğun turizm sonucunda nasıl boğulduğunu da görüyoruz. Karşımızda böyle örnekler de var. Kentler planlanmadığında çok fazla sıkışıyor. 1/25 binlik planları da buna göre yapmalıyız” diye konuştu.

KİMLER KATILDI?

Sektörün birçok paydaşının yer aldığı toplantıda; İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kerem Çevik, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İZFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marim, İzmir Vakfı Genel Müdürü Deniz Karaca, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş ve İzmir Ticaret Odası temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Yener Ceylan, Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık, Fuarcılık ve Turizm Komisyonu Başkanı Seyhan Müşerref Kuralı, ilçe belediyelerin başkan vekilleri, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, turizm derneklerinin başkanları ile temsilcileri, birlik temsilcileri, sektör profesyonelleri katıldı.