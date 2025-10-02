Cemil Tugay gazilerle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi’nde düzenlenen hayır yemeğine katıldı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Orhan Aydın, Dernek İkinci Başkanı Adil Tatlı ev sahipliğindeki yemeğe Yörük Ali Efe'nin torunu emekli Vali Kayhan Kavas, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, gaziler, gazi yakınları, şehit ailesi yakınları, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katıldı. Yemek, dualarla başladı.

TUGAY: SİZLERLE BİR ARADA OLMAK BİZLER İÇİN ONUR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Her ayın ilk çarşamba günü yapılan hayır yemeğine Büyükşehir Belediyesi olarak biz de katkıda bulunmak istedik. Sizleri görmek, sizlerle bir arada olmak bizler için onur. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bu güzel birliktelikleri artıracağız” şeklinde konuştu.