2.03.2026 11:22:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Büyüme rakamları maaşlara yansıdı: Nisan ayında emeklilere ek zam geliyor!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yüzde 3,6'lık 2025 yılı büyüme verisi, 2026 yılı emekli aylığı güncelleme katsayısını netleştirdi. Bu artıştan sadece 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren emeklilik dilekçesi veren yurttaşlar yararlanabilecek. GSYH büyümesinden kaynaklanan yüzde 1,08 oranındaki ek artış, nisan ayı itibarıyla yeni emekli olanların maaşlarına yansıtılacak. İşte nisan ayında güncellenecek maaş hesaplamalarına dair tüm ayrıntılar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini paylaştı. Yıllık zincirlenmiş hacim endeksi bazında GSYH, 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artış gösterdi.

EMEKLİ MAAŞLARINDA NİSAN AYI ZAMMI

GSYH’deki artış, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 1 Ocak 2026’dan sonra emeklilik dilekçesi verenlerin maaşlarına ek zam olarak yansıyacak.

Nisan ayında maaşlara yapılacak ek artış bu yıl yüzde 1,08 olacak. Halihazırda en düşük emekli maaşını alan yurttaşlar, kök maaş üzerinden hesaplanan ek zamdan faydalanamayacak.

Buna karşın 2026 yılında emekli maaş bağlama dilekçesi verenler, maaşlarını nisan itibarıyla güncellenmiş şekilde alabilecek. Örneğin, şubat ayında 25 bin TL emekli aylığı alan bir kişi, nisan ayından itibaren maaşına 270 TL ek zam yansıtılacak.

