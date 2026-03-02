Büyüme rakamları maaşlara yansıdı: Nisan ayında emeklilere ek zam geliyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini paylaştı. Yıllık zincirlenmiş hacim endeksi bazında GSYH, 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artış gösterdi.

EMEKLİ MAAŞLARINDA NİSAN AYI ZAMMI

GSYH’deki artış, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 1 Ocak 2026’dan sonra emeklilik dilekçesi verenlerin maaşlarına ek zam olarak yansıyacak.

Nisan ayında maaşlara yapılacak ek artış bu yıl yüzde 1,08 olacak. Halihazırda en düşük emekli maaşını alan yurttaşlar, kök maaş üzerinden hesaplanan ek zamdan faydalanamayacak.

Buna karşın 2026 yılında emekli maaş bağlama dilekçesi verenler, maaşlarını nisan itibarıyla güncellenmiş şekilde alabilecek. Örneğin, şubat ayında 25 bin TL emekli aylığı alan bir kişi, nisan ayından itibaren maaşına 270 TL ek zam yansıtılacak.