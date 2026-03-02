İran'dan Suudi Arabistan'ın kalbine saldırı: Ras Tanura petrol rafinerisi vuruldu!

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları bölgenin enerji altyapısının da riske atılmasına yol açtı. Suudilerin en büyük petrol rafinerisi Ras Tanura, İHA saldırısı sonrası kapatıldı. Ras Tanura, günlük yaklaşık 550 bin varil işleme kapasitesine sahip bulunuyor.

Rafineriyle entegre olan Ras Tanura Limanı, dünyanın en büyük ham petrol yükleme tesisi konumunda. Suudi Arabistan'ın deniz yoluyla yaptığı petrol ihracatının büyük bir kısmı buradan geçiyor.

BREAKING: Iran reportedly struck Saudi oil infrastructure, including Aramco’s Ras Tanura facility — one of the world’s largest oil export hubs. pic.twitter.com/kxoxqclNLo — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, üretilen ürünlerin (benzin, dizel, jet yakıtı vb.) önemli bir kısmı başkent Riyad ve çevresindeki iç pazara sunuluyor.

Tesis şu aşamada devasa bir dönüşümden geçiyordu. Sadece yakıt üretmekle kalmayıp, yüksek değerli kimyasallar ve petrokimya ürünleri üretecek şekilde modernize edilen tesis ayrıca "Temiz Yakıtlar Projesi" ile çevre standartlarına uyum çalışmaları gerçekleştiriyordu.

Hürmüz Boğazı gerilimi bağlamında Ras Tanura’nın konumu hayati bir risk taşıyor. Basra Körfezi kıyısında yer aldığı için boğazda yaşanacak bir tıkanıklık, bu rafineriden çıkan ürünlerin dünyaya ulaşmasını doğrudan engelleme riski taşıyor.