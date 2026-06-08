Cemil Tugay gençlere seslendi: Diz çökmemelisiniz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kemalpaşa Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde yurttaşlarla buluştu. Bölgedeki kahvehaneleri gezerek Kemalpaşalılarla sohbet eden Başkan Tugay, mahalle esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Başkan Tugay, ziyareti sırasında çocuklara da sürpriz yaptı. Başkan Tugay'dan futbol topu hediyesi alan çocuklar hatıra fotoğrafı çektirip Tugay'a teşekkür etti. Başkan Cemil Tugay daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kemalpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 53. Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali'ne katılarak kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

HER YAŞTAN KEMALPAŞALI KATILDI

Geleneksel olarak düzenlenen festival, yine renkli görüntülere ve büyük bir coşkuya sahne oldu. 1 Haziran'da başlayan festival kapsamında konserler, çeşitli gösteriler yapılıp stantlar kurulurken, festivalin kapanış programı kortej ve konser programıyla taçlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Atatürk Anıtı önünde toplanan yurttaşlarla birlikte kortej yürüyüşü yaptı. Kortejde, kiraz üreticilerini temsilen traktör de yer aldı. Korteje katılan vatandaşlar Başkan Tugay'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

"BİR VE BÜTÜNÜZ"

Festival alanındaki sahneye Başkan Türkmen ile birlikte çıkan Başkan Tugay, "Burada hep gençleri görüyorum. Sizleri çok sevdiğimizi, bizim için çok kıymetli olduğunuzu hiçbir zaman unutmayın. Biz kendi adımıza değil insanlarımızın iyiliği adına çalışıyoruz. Önemli olan, siz halkımızın karşısında olabilmemiz. Bizlerin bir ve bütün olduğunu, sizlerin iyiliği ve mutluluğu için çalışmaktan büyük gurur duyduğumuzu söylemek isterim. Sizler çok güzelsiniz, sizler daha iyi olmalısınız. Biz onun için elimizden geleni yapacağız ama siz de bu güzel ülkeyi ve birbirinizi sevmelisiniz. Hatanın, yanlışın, kötünün karşısında asla eğilmemelisiniz. Diz çökmemelisiniz. Bu ülkenin onuru en çok bu ülkenin gençlerine emanet. Adı güzel, kendi güzel, insanı güzel ve başkanı güzel Kemalpaşa'nın Kemalpaşa Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali kutlu olsun" dedi.

KİRAZ KENTİ KEMALPAŞA

Başkan Türkmen ise "Bu etkinliğe katkı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a her şey için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kemalpaşa, Türkiye'deki kiraz üretiminde önemli bir yere sahip. İzmir, ülkedeki kiraz üretiminin yüzde 23'ünü karşılarken, bu başarının merkezinde ise Kemalpaşa yer alıyor. İzmir'de kirazın yüzde 65’i Kemalpaşa’da üretiliyor. İlçede yaklaşık 4 bin aile, 88 bin dekarın üzerinde alanda üretim yapıyor. İlçede yetişen kirazın yüzde 70'i ise dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediliyor.