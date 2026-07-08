Cemil Tugay: Göz boyayan değil, sorun çözen işler yapıyoruz

Çiğli'nin hızla gelişen yerleşim alanlarından Balatçık Mahallesi'nde, artan nüfus ve yapılaşmayla birlikte ortaya çıkan altyapı ihtiyacını karşılamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün başlattığı 350 milyon liralık yatırım sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bölgede devam eden yağmur suyu ve atık su ayrıştırma çalışmalarını inceledi. Saha ziyaretine İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Balatçık Mahalle Muhtarı Hayat Laçinkaya, genel müdür yardımcıları ve teknik ekip eşlik etti. Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan Tugay, yatırımın planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini söyledi.

“ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR”

Balatçık'ta uzun yıllardır çözüm bekleyen altyapı sorununu kalıcı olarak ortadan kaldıracak önemli bir çalışma yürüttüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şöyle konuştu:

“Artık çözüm aşamasına gelen önemli bir çalışma yürütüyoruz. Yoğun yağışlarda bu bölgede su baskınları yaşanıyordu. Ayrıca atık su şebekesinde de yenilenmesi gereken hatlar bulunuyordu. Ekiplerimiz tüm bu sorunları kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Hem yağmur suyu ile atık su hatlarını tamamen ayrıştırıyor hem de derede ıslah çalışmaları yürütüyoruz. Toplam 13 bin 441 metre uzunluğunda altyapı hattı inşa ediyoruz. Altyapı çalışmaları sırasında kazılar nedeniyle vatandaşlarımızın geçici sıkıntılar yaşadığının farkındayız. Ancak çalışmalarımız çok hızlı ilerliyor. Bu yıl kış mevsimi gelmeden projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmalar bittiğinde Balatçık'ta uzun yıllardır yaşanan su baskınları tamamen ortadan kalkacak. Biz göz boyayan değil, şehrin gerçek sorunlarını çözen altyapı yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İzmir ve Çiğli halkına da gösterdikleri sabır ve anlayış için ayrıca teşekkür ediyorum. Bize güvenmeye devam etsinler. Buna benzer tüm sorunları adım adım çözeceğiz.”

MUHTAR LAÇİNKAYA: BALATÇIK YILLARDIR BEKLEDİĞİ ALTYAPI YATIRIMINA KAVUŞTU

Balatçık Mahallesi Muhtarı Hayat Laçinkaya, mahallede uzun yıllardır yaşanan altyapı sorunlarının çözüme kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile İZSU ekiplerine teşekkür etti. Laçinkaya, Balatçık'ın yıllardır beklediği altyapı yatırımının hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

“Balatçık, uzun yıllardır göç alan, nüfusu hızla artan ve yeni yerleşim alanlarının oluşmasıyla altyapısı yetersiz kalan bir mahalleydi. Şimdi yağmur suyu ve kanalizasyon hatları birbirinden ayrıştırılıyor, altyapımız baştan sona yenileniyor. İnşallah bu kış bu sorunları son kez yaşayacağız. Artık evleri su basmayacak, yıllardır yaşanan mağduriyet sona erecek. Sürekli yaşanan su baskınları nedeniyle bazı yapıların temellerinde bozulmalar başlamıştı. Bu yatırımla birlikte o risk de ortadan kalkacak. Deremizdeki ıslah çalışmaları da tamamlanmak üzere. Gerçekten büyük emek ve önemli bir yatırımla yürütülen bu çalışma için emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

“YILLARDIR MAĞDURDUK, BU YATIRIMLA SORUNUMUZ ÇÖZÜLECEK”

Balatçık’ta esnaflık yapan Erol Samurcu, geçmişte yoğun yağışlarda yaşanan su baskınlarının hem kendilerini hem de mahalle sakinlerini olumsuz etkilediğini belirterek çalışmalardan memnuniyet duyduklarını söyledi. Samurcu, “Yıllardır yağmur yağdığında su baskınları yaşanıyordu. Biz de vatandaş olarak mağdur oluyorduk. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bu sorunun ortadan kalkacağına inanıyoruz. Başkanımız Cemil Tugay’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

ÇALIŞMALARIN YÜZDE 37’Sİ TAMAMLANDI

350 milyon liralık yatırım bedeline sahip projede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 37 seviyesine ulaştı. Bugüne kadar 5 bin 825 metre yağmur suyu hattı ve 1 bin 208 metre atık su hattı olmak üzere yaklaşık 7 kilometrelik altyapı imalatı tamamlandı. Toplamda 13 kilometre yağmur suyu hattı ve 3 kilometre atık su hattını kapsayan proje sayesinde yağmur suyu ve kanalizasyon sistemleri birbirinden ayrıştırılarak özellikle yoğun yağışlarda yaşanan su baskınlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ORGANİZE SANAYİ DERESİ'NDE ISLAH ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Projenin önemli etaplarından birini Atatürk Organize Sanayi Deresi'nde yürütülen ıslah çalışmaları oluşturuyor. Balatçık'ta inşa edilen yeni yağmur suyu hatlarının deşarj edileceği dere yatağında yaklaşık 450 metrelik ıslah çalışması planlanıyor. İlk etapta ise 72 metrelik bölüm tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla yağmur sularının daha güvenli ve kontrollü şekilde taşınması sağlanacak.

ANADOLU CADDESİ ETABI TAMAMLANDI

Projenin kritik etaplarından biri olan Anadolu Caddesi'ndeki çalışmalar tamamlandı. Geçmiş yıllarda yoğun yağışlarda su birikintilerinin oluştuğu ve kamuoyunda "Jandarma Bölgesi" olarak bilinen noktada yapılan düzenlemeyle yüzey suları yağmur suyu hattına alınarak Balatçık Deresi'ne yönlendirildi. Böylece bölgede taşkın riskine neden olan önemli bir sorun daha çözüme kavuşturuldu.