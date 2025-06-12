Cemil Tugay açıkladı: Sendika yöneticilerinin yakınları işten çıkarılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kent gündemine ve belediye bütçesine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Tugay, belediye personeliyle yaşanan sendikal anlaşmazlıklara ilişkin olarak, “Bu bir taraf olma meselesi değil. Hepimiz, halkımıza en iyi hizmeti sunmakla yükümlüyüz” diyerek ortak aklın ve işbirliğinin önemine dikkat çekti.

“Ne çalışanlarımızı ne de sendikaları karşıma alıyorum. Tersine, onların emeğine saygı duyuyorum. Ancak bazı yorumlar, bizim emeğe düşman olduğumuz algısını yaratıyor. Bu kesinlikle doğru değil” diye konuştu.

“RAKAMLARLA KONUŞUYORUM: GERÇEK ORTADA”

Tugay, belediyedeki personel durumunu da net rakamlarla ortaya koydu. 2019 yılında yaklaşık 26.500 çalışanın bulunduğunu hatırlatan Başkan, bu sayının bugün itibarıyla 21.899’a düştüğünü söyledi.

“Otobüs şoförü eksilince ulaşım aksıyor, temizlik personeli azaldığında şehir etkileniyor. Bunlar sadece rakam değil, doğrudan vatandaşımızın yaşamını etkileyen gerçekler" dedi.

"1030 CİVARINDA ÇALIŞANLA YOLLARIMIZ AYIRIYORUZ"

Tugay 1030 civarında işçiyle yollarını ayıracaklarını belirterek, "Bizden önce imzalanmış olan artışın günün şartlarına uygun olmadığını ve güncellenmesi gerektiğini söyleyerek dava açtık. Ancak bu tür konularda mahkemeler müdahil olmuyor. Bu nedenle beklediğimiz sonucu alacağımıza umuyorum. Bu durumu düzeltmezseniz üyeniz olan bazı çalışanlarla yolumuzu ayırmak zorunda kalacağız dedik sendika temsilcilerine. Şu ana kadar olumlu dönüş yapan olmadı. İlgili iş yasasından aldığımız mevzuat hakkı ile yasal hakkımız kullandık. 1 ay öncesinden bildirimde bulunduk, şirket yönetim kurulları kararlar aldı. Bugün 1030 civarında çalışanla yollarımız ayırmak için resmi prosedürü hayata geçirmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN YAKINLARININ TAMAMI İŞTEN ÇIKARILACAK

Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan özellikle geçen dönemde işe alınmış olan sendika yöneticilerinin yakınlarını tamamını işten çıkaracağız. Hiçbiri belediyede çalışmayacak. halkımız bunu benden istiyor" dedi.

“SENDİKALARA SAYGILIYIZ, AMA SORUMLULUKTAN KAÇAMAZLAR”

Tugay, sendikaların toplu sözleşme sürecinde izlediği bazı yaklaşımların adaletsizlik ürettiğini dile getirdi. Özellikle bazı sendika temsilcilerinin yüksek maaşlı küçük bir kesimi koruma uğruna geniş bir çalışan grubunu feda ettiğini belirterek, “Bu anlayışı kabul edemem. Her çalışanın hakkı bizim için eşit derecede kıymetlidir” dedi.

İŞE ALIMDA YENİ DÖNEM

Belediyede işe alım sürecine dair yeni bir sistemin devreye gireceğini açıklayan Tugay, “Aynı pozisyon için ihtiyaç varsa, ilan açılacak. Tüm başvurular tarafsız bir komisyon tarafından değerlendirilecek ve en liyakatli aday seçilecek" dedi.

Buna ek olarak, kamuda deneyimi olan uzmanlardan oluşacak bir bağımsız halk denetim kurulu oluşturulacağını ve tüm işe alım süreçlerinin bu kurul tarafından denetleneceğini ifade etti.

“KAYIRMACILIĞA SON"

Geçmiş dönemde işe alınan bazı kişilerin liyakat dışında referanslarla kadroya girmesine dair tartışmalara da değinen Tugay, “Beş yıl içinde, özellikle seçim öncesi alınan bazı personellerin kamu vicdanını rahatsız ettiğini biliyoruz. Yeni dönemde bu tür uygulamalara geçit vermeyeceğiz" dedi.

“BU YALNIZCA İZMİR’İN MESELESİ DEĞİL”

Türkiye genelinde yaşanan adaletsizliklere de dikkat çeken Tugay, “Sadece İzmir’de değil, Türkiye’nin dört bir yanında binlerce insan haksız gerekçelerle işsiz kaldı. Bu adaletsizlikleri görmezden gelemeyiz. Ama bizim yönetimimizde, her kararın altında adalet ve kamu yararı olacak" ifadelerini kullandı.

“ŞEFFAFLIK, LİYAKAT, ADALET”

Tugay, “Bu göreve halkın güveniyle geldik. Bize düşen, bu güveni boşa çıkarmamaktır. Liyakatten sapmayacağız, halktan kopmayacağız. Belediyemizin bütçesinden işe alımına kadar her detayı şeffaf biçimde halkımızla paylaşacağız. İzmir’i, adaletin ve sosyal demokrasinin kalesi olarak korumaya devam edeceğiz" dedi.

“40 SAYFALIK İDDİANAME DEDİKODULARA DAYANIYOR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, hakkında çıkan iddialar ve hazırlanan iddianameyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tugay, 40 sayfadan oluşan iddianamenin herhangi somut bir delile dayanmadığını belirterek, "Sadece bir kişinin duyumlarına dayanan, iftiradan öteye geçmeyen bir metinle karşı karşıyayız" dedi.

İzmir’de bir grubun geleceği adına seçilmiş bir kişi tarafından isminin geçtiğini ifade eden Tugay, “Bu kişi benim adımı geçiriyor, ‘bir şey yaptığını duydum’ diyor. Duyuma dayalı, tanıtımı olmayan, hiçbir somut veriye dayanmayan bu metin, sadece isnat ve iftira içeriyor. Mustafa Yener dışında ortada tek bir kanıt yok” diye konuştu.

Söz konusu kişi hakkında iftira ve manevi tazminat davaları açtıklarını da açıklayan Tugay, “Bu kişi savunmasında sadece ‘ben bunu duydum’ dedi. Bu kadar. Bizim davamızın arkasında ne Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarımızın yönlendirmesi, ne de başka bir siyasi hesap var. Ben tertemiz bir çabayla, ne yaptıysam halkım için yaptım” ifadelerini kullandı.

Siyasetin sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirten Tugay, “Biz bu göreve kendimizi değil, halkımızın isteğini temsil etmek için geldik. O günden bu yana yaşanan her şey göz önünde. Biz mücadelemizi inandığımız değerlerle sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye’nin demokrasiye ve hukuk devletine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Tugay, "Geleceğimizin insan hakları ve adalet açısından güvence altına alınmasını isteyen herkesin bu süreçte siyasetçisine de hukukçusuna da sahip çıkması gerekiyor. Ben yargı mensuplarımızın adalet duygusundan ve insan onuruna saygılarından şüphe duymuyorum" dedi.

Önümüzdeki dönemin ülkeye kimin sahip çıktığını ve kimin zarar vermek istediğini açıkça ortaya koyacağını ifade eden Cemil Tugay, “Doğru taraftayız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın"/İZMİR