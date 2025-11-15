Cemil Tugay'ın diktiği ağaç Valilik emriyle söküldü

Konak Atatürk Meydanı'nın Kemeraltı Çarşısı girişinde yer alan asırlık çınar ağacı 10 Haziran 2025 tarihinde gövdesinden kırılarak devrildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri kurul onayı çıktıktan sonra 14 Haziran'da devrilen çınar ağacını kaldırdı.

CEMİL TUGAY KALDIRILAN AĞAÇ YERİNE YENİLERİNİ DİKTİ

16 Haziran 2025 tarihinde ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çınar ağacının yerine kentin yeni sembollerinden olmaya aday (Platanus Orientalis) türünde 35 yaşlarında, kökleriyle birlikte 7 metre boyunda ve 120 santimetre gövde kalınlığındaki doğu çınarını dikti.

Bugün İzmir Valiliği talimatı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dikilen ve İzmir Valiliği'nin sol tarafında bulunan çınar ağacı olmak üzere iki çınar ağacının sökümünü yaptı.

Söküm nedeninin belirtilmediği olaya ilişkin İzmir Valiliği'nden açıklama gelmedi.