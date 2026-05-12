Cemil Tugay, İngiltere Büyükelçisi Morris’i ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Konsolos Neale Jones ve beraberindeki heyeti konuk etti. Ziyarette Başkan Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları da eşlik etti. Görüşmede toplu ulaşımdan gastronomiye, turizmden yeşil dönüşüm başlıklarına kadar birçok konu gündeme geldi.

TUGAY YATIRIMLARI ANLATTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile ilgili büyükelçiye bilgi veren Başkan Tugay, “Önceliğimiz ulaşım, kentsel dönüşüm ve körfez temizliği konuları. Raylı sistem ve çevreci yatırımlara önem veriyoruz. Kentimizin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayan fuarları büyütmek ve daha güçlü hale getirmek için çalışmalar yürütüyoruz. 5-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 95. İzmir Enternasyonal Fuarı için hazırlıklarımız sürüyor. Turizm, gastronomi, kültürel miras, arkeoloji alanlarında da önemli çalışmalar yürütüyoruz” dedi. Bloomberg LSE Avrupa Şehir Liderliği Girişimi’nin Londra’da gerçekleşen ilk programına katıldığını aktaran Başkan Tugay, “Belediye başkanlarına özel olarak tasarlanan programa Türkiye’den davet edilen tek belediye başkanı olmak beni çok mutlu etti. Avrupa’nın farklı şehirlerinden seçilen 30 belediye başkanı ile birlikte ortak sorunlarımızı konuştuk ve çözümler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Bu eğitimlere katılmaya devam edeceğim. Gıda, su ve enerji krizine karşı planlama çok önemli. Bu konuda çalışmalı, geleceğimizi güvence altına almalıyız” diye konuştu.

MORRİS: YEŞİL ULAŞIMDA TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER HIZLA GELİŞİYOR

İngiltere Büyükelçisi Jill Morris, İzmir’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu aktararak, “İş birliğiniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz” dedi. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde oldukça iyi bir aşama kaydettiklerini ve hedeflerinin bu süreci hem Türk hem de İngiliz iş dünyası adına "kazan-kazan" esasına dayandırmak olduğunu ifade etti. Söz konusu ticaret anlaşmasının; mal ticareti, dijital teknoloji ve hizmetler alanlarında önemli fırsatlar sunmasını ümit ettiklerini belirtti.

YEŞİL ULAŞIM VE TURİZM VURGUSU

Toplu ulaşım ve sıfır emisyon hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Jill Morris, bisiklet yollarının çevreci ulaşım politikalarına önemli katkı sunduğunu belirterek, insanların işe ve okula bisikletle gittiğini, kiralık elektrikli bisiklet kullanımının da yaygınlaştığını söyledi. Tüm şehirlerin benzer sorunlarla mücadele ettiğini ifade eden Morris, bazı kentlerde hidrojenli otobüslerin prototip olarak kullanılmaya başlandığını, İngiliz şirketlerinin de Türkiye’deki firmalarla deneyim paylaşımında bulunduğunu kaydetti. Yeşil ulaşım alanındaki teknolojik çözümlerin hızla geliştiğini vurgulayan Morris, İzmir’in İngiliz turistler için popüler bir destinasyon olmaya devam ettiğini ifade etti. İngiltere Konsolosu Neale Jones ise “İzmir’de İngiliz turistlerin aradığı her şeye sahipsiniz” dedi.