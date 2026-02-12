Cemil Tugay: İzmir’in potansiyeli çok büyük

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin önemli ticaret merkezlerinden Moda Tekstil Konfeksiyoncular (MTK) Sitesi yönetimini ziyaret etti. Başkan Tugay’ı, MTK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mancı ve site yönetimi karşıladı. Görüşmeye Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Selahattin Mamikoğlu ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Güler Ezgi Atasoy da katıldı. MTK Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı Onur Işık, sitenin sorun ve taleplerini Başkan Tugay’a iletti.

“ATIKLARI BİRİKTİRİN, BİZ GERİ DÖNÜŞTÜRELİM”

“Dönüşüme Evde Başla” projesinin MTK’da da uygulanabileceğini belirten Tugay, plastik, kâğıt ve metal atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemine dikkat çekti. Toplama sisteminde özel poşetler kullandıklarını ifade eden Tugay, “Toplanan atıklar içindeki uygunsuz atık oranı yüzde 1’in altında. Ekiplerimiz haftada bir ya da iki gün toplama yapıyor. Biz size poşetleri veririz, siz biriktirip bize teslim edersiniz” diye konuştu.

“YAĞMUR SUYUNU DEĞERLENDİRELİM”

Site içindeki 700’ün üzerindeki binanın çatılarından su toplanabileceğini belirten Başkan Tugay, “Yağmur suyu depolarımız var. Bağlantıları yapılacak ve doluluk durumu kontrol edilmeli. Yağmurlu havalarda depolar doluyor; böylece sulama için ekstra suya gerek kalmıyor. Yazın sulama ve temizlikte kullanılabilir. Kurulum ve kullanımda her konuda destek sağlarız” dedi. Tugay, ayrıca site çevresinde ağaçlandırma çalışmaları yapılabileceğini da belirtti.

“ONAT TÜNELİ ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI”

Onat Tüneli ile ilgili bilgi veren Başkan Tugay, “Tünel bu yıl tamamlanıyor. Tünel yapımı sırasında bazı binalarda çatlama sorunları yaşandı; kamulaştırma kararı aldık ve yurttaşlarımızı başka yerlere yerleştiriyoruz. Bazı binaları yeniden inşa edeceğiz ve üniversiteden detaylı rapor alıyoruz. İş bir süre yavaşladı ama şimdi tekrar hızlandı. Normalde bu yılın ortasında bitirecektik. Bağlantı yollarının ihalesine de çıkıyoruz. Projeyi hızlandırmak için elimden geleni yapıyorum” dedi.

“İZMİR'DE BİR İLK OLACAK”

Ulaşım Ana Planı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Tugay, Manas Bulvarı’ndan başlayıp Smyrna ve Ankara Asfaltı Caddesi’ne, ardından Fatih Caddesi ve Atatürk Stadyumu’na uzanan hattın genişletileceğini ve kavşak düzenlemeleri yapılacağını açıkladı. Tugay, “Sıkışıklığı azaltmak için ayrılmış bir otobüs yolu da planladık. Olursa İzmir’de bir ilk olacak. Bu çalışmalarda bazı binaların yıkılması gerekiyor. Kamil Tunca, Zafer Payzın, Halkapınar ve Basmane kavşaklarını da üçer şeride çıkarıyoruz. Tüm çalışmalar bu yıl içinde tamamlanacak” dedi.

“İZMİR'İN ÖNCELİKLİ SORUNU SU”

Su kriziyle ilgili kalıcı çözümler üzerinde çalıştıklarını belirten Başkan Tugay, “Bu yıl yağmurlar yağdı ama önümüzdeki yıllarda su sıkıntısı tekrar yaşanacak. İzmir’in kalıcı adımlar atması gerekiyor. Gri su ve yağmur suyu toplama, yeraltı su rezervlerinin haritalandırılması, yeni baraj yapımı, deniz suyu arıtması ve sanayide yeniden kullanılan suyun kullanımı üzerinde adım adım çalışıyoruz. Deniz suyu arıtma için Menderes’te bir bölge belirledik ve başvurumuzu yaptık. Keşke bakanlıkta işler biraz daha hızlı ilerlese” diye konuştu.

KORDON’UN ALTINA 3 BİN 300 ARAÇLIK OTOPARK

Başkan Tugay, Kordon’un altına 3 bin 300 araçlık otopark projesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Otopark tamamlandığında Gündoğdu ve Liman’dan giriş-çıkış sağlanacak, Alsancak’taki otopark sorunu çözülecek. Bu ve benzeri çözümleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Henüz izinler çıkmadı ama sonuna kadar zorlayacağız. Buca Metrosu'nun Körfez’in altından Karşıyaka, Bostanlı, Atakent ve Mavişehir’e uzanmasını istedik. Buna da izin vermediler. İstanbul’daki Marmaray gibi, İzmir’de de araç trafiğine büyük katkı sağlayacak bir geçiş olacak” dedi.

“ÜRETİM VE İSTİHDAMIN OLDUĞU HER YER ÇOK KIYMETLİ”

Ziyaretin sonunda Başkan Tugay, İzmir’in kalkınmasına ve potansiyelinin değerlendirilmesine vurgu yaparak, “Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Ben buraya çok sıcak bakıyorum. Üretimin yapıldığı, ticaretin yürütüldüğü, istihdamın sağlandığı her yer çok kıymetli. İzmir’in iyi olmasını istiyorsak önce kalkınmasını sağlamalıyız. İzmir kalkınmadan yaptığımız çalışmaların faydası olmaz. Kalkınmayı, bunu üreten ve ticaretini sürdürenler gerçekleştirecek. İzmir’in potansiyeli çok büyük. Herkes İzmir’e sahip çıkmalı, kentin kalkınması ve gelişmesi için kendi payına düşeni yapmalı. Öncelikle konuşalım, İzmir’in sesini duyuralım, önünü kapatan engelleri kaldıralım ve yatırım gelmesi için adımlar atalım” ifadelerini kullandı.