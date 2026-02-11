Meclis Genel Kurulu karıştı: 'Akın Gürlek' protestosunda yumruklar havada uçuştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine de Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi atamasının ardından iki bakan yemin etmek için TBMM'ye giriş yaptı.

CHP, Gürlek’in başsavcılıktan istifa etmediği için yemin edemeyeceğini savundu. AKP ise itiraz ederek durumun Anayasa’ya uygun olduğunu belirtti. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ da bir usul yanlışlığı olmadığını savundu.

ARBEDE ÇIKTI, MAHMUT TANAL HASTANELİK OLDU

Gürlek'in TBMM'de yemin edeceği sırada CHP'li milletvekilleri set oluşturarak Gürlek'e engel oldu. Bunun ardından AKP'li milletvekilleriyle CHP'li vekiller arasında arbede yaşandı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın yüzünden yaralandığı kavganın ardından Akın Gürlek, yoğun protesto altında Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti.

Akın Gürlek'in yemini sırasında AKP'li milletvekilleri Gürlek'in etrafında koruma çemberi oluşturdu.

Gürlek'in ardından, İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi de AKP'li milletvekillerinin arasında yemin etti. Ardından Bekir Bozdağ oturuma ara verdi.

Kavgada AKP'li milletvekillerinden yüzüne darbe alan ve burnu kanadığı görülen Mahmut Tanal ise kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

MURAT EMİR: BU YEMİN GEÇERSİZDİR

Meclis'teki protestonun ardından TBMM önünde basına bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Gürlek'in yemininin geçersiz olduğunu söyledi.

Emir, "Bu yemin töreni mutlak butlandır, hiç gerçekleşmemiştir ve koşulları sağlanmamıştır. Divan olmaksızın çağrılmıştır. Kendisi çağrılmadan gelmiştir. İki bakan kürsüde olmuştur. Kürsü fiilen ablukadayken olmuştur ve bu şekliyle bu yemin geçersizdir. Bu yemin geçersiz olduğu için de şu anda Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı şu anda oluşmamıştır. Yeterli işlem tamamlanmamıştır. Gürlek gibi İstanbul'da hukuku, adaleti katletmiş, siyasi davalar yürütmüş, siyasetçi kimliğiyle başsavcılık yapmış birisinin Türkiye'de Adalet Bakanlığı'na getirilmesi aslında Cumhuriyete ve demokrasiye meydan okumaktır" dedi.