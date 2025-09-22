Cemil Tugay: Kahraman itfaiye personelimize minnetimiz büyük

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 311, teşkilatın belediyelere devredilişinin 102’nci yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Başkan Tugay’ı alana girişte itfaiye personelinin çocuklarından 5 yaşındaki İsmira Çakıroğlu ile 3 yaşındaki Asya Honça çiçekle karşıladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene Başkan Tugay’ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, Genel Sekreter yardımcıları Prof. Dr. Pınar Okyay, Dr. Hakan Uzun, İsmail Mutaf, İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Nazif Ekinci ile itfaiye personeli katıldı.

İZMİR İTFAİYESİ’NİN BURUK HAFTASI

Fedakarca çalışan itfaiye personelinin haftasını kutlayan Başkan Tugay, konuşmasına İtfaiye Dairesi Başkanlığı çatısı altında gıda mühendisi olarak görev yapan ve geçtiğimiz gün kalp krizi geçirerek yaşama veda eden 29 yaşındaki Eylem Dikilitaş Kocaoğlan’ı anarak başladı. Başkan Tugay, “Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim. Başımız sağ olsun. Rahmetli Eylem’in yanı sıra ateşle mücadele ederken hayatını kaybeden orman şehitlerimizi, itfaiye erlerimizi rahmetle anıyorum. Nur içinde yatsınlar” diye konuştu.

“GÜÇLÜ BİR İTFAİYE, GÜVEN İÇİNDE YAŞAYAN İZMİR DEMEK”

İtfaiyeciliğin yalnızca bir meslek olmadığını, güvenin, sorumluluğun, insan sevgisinin ete kemiğe bürünmüş hâli olduğunu aktaran Başkan Tugay, şunları söyledi:

“Bugün burada, hayatlarını insanların güvenliği ve yaşamı için ortaya koyan itfaiyecilerimizi onurlandırmak için toplandık. Yangınla, afetle, felaketle mücadelede en ön safta duran, hiçbir tereddüt göstermeden kendini ateşe, dumana, yıkıntıya atan, her gün canını ortaya koyan bir meslek grubundan söz ediyoruz. Sizler yüzünüzü ateşe dönerken, yurttaşlarımızın can güvenliği ve huzur içinde yaşaması için savaşıyorsunuz. Biliyoruz ki itfaiyemizin her müdahalesinden, her kurtarma çalışmasından, yanan bir binadan çıkarılan her candan sonra geriye, bu kentin vicdanına yazılmış bir kahramanlık hikâyesi kalıyor. Gösterdiğiniz cesaret ve fedakârlık sayesinde her yıl on binlerce insanın evi, hayatı ve umudu korunuyor. Bu kentin size minneti büyük. Bugün İzmir’in sahip olduğu dayanışma ruhunun en güçlü temsilcileri sizlersiniz. Güçlü bir itfaiye, güven içinde yaşayan bir İzmir demek.”

“İTFAİYE PERSONELİMİZİN HAKLARININ TAKİPÇİSİYİZ”

İzmir İtfaiyesi’nin bu yıl yaklaşık 12 bin yangına müdahale ederek çok geniş bir kesimin yaşamına dokunduğunu dile getiren Başkan Tugay, araç ve bin 500 olan personel sayısını artıracaklarını dile getirdi. Başkan Tugay, “İtfaiyemizi daha güçlü kılmak için sürekli çaba içindeyiz. Elbette bu kutsal görevi yapanlar için adaletli koşullara da ihtiyaç var. İtfaiye personelimizin haklı talep ve beklentilerini biliyoruz. Meslek sınıfı olarak tanımlanma, ek gösterge, tazminat gibi hakların standardize edilmesi, gazilik ve şehitlik haklarının tanınması, riskin büyüklüğüne göre iş riski ve güçlüğü tazminatının adil biçimde artırılması, yıpranma hakkının fiilen uygulanması gibi hususlar asla göz ardı edilmemeli. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu taleplerin takipçisiyiz” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE BİR İLKE İMZA ATTIK”

İtfaiye personelinin emeği ve özverisi karşılığında, daha iyi çalışma koşulları, liyakat esasına dayanan kariyer imkânları ve adil ücret düzenlemeleri için gereken adımı atmaktan hiç çekinmeyeceklerini dile getiren Başkan Tugay, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Yaptığınızın bir kamu hizmeti olduğu gerçeğiyle, hukuk ve insanlık ölçülerine uygun biçimde özlük haklarınızı iyileştirmek bizim vazifemizdir. Bu çerçevede Türkiye’de bir ilke imza atarak itfaiye personelimiz için protokolle hayata geçirdiğimiz yangın risk primi, bu konudaki niyetimizin göstergesi oldu. İtfaiyemizin gücünü artırma, her koşulda yanlarında olma, personelimizin çalışma koşullarını iyileştirme, görevlerini en güvenli ve donanımlı biçimde yapmalarını sağlama sorumluluğumuzun farkındayız. Merkezi yönetimin de itfaiye emekçilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi doğrultusunda üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Görev başında hayatını kaybeden tüm itfaiyecilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Görevini sürdüren tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Sizler bu şehrin görünmez kahramanlarısınız. İzmir sizin cesaretinizle nefes alıyor, sizin ellerinizde güven buluyor.”

KORKMAZ: HEDEFİMİZ AVRUPA’YA ÖRNEK OLMAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz da önceki gün genç yaşta hayatını kaybeden Eylem Dikilitaş Kocaoğlan’a Allah’tan rahmet diledi. İtfaiyecilerin sadece yangınlara değil bir çok olaya müdahale ettiğini anımsatarak konuşmasını sürdüren Korkmaz, “İzmir İtfaiyesi olarak bir yandan modern araç ve ekipman olarak güçlenirken, diğer taraftan en büyük gücümüz olan personelimizin özverisi ile şehrimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. İzmir İtfaiyesi olarak önümüzdeki dönemde hem teknik alt yapımızı geliştirmeye hem de personelimizi eğitimlerle güçlendirip donatmaya devam edeceğiz. Hedefimiz İzmir’i Türkiye’de değil, Avrupa’da örnek gösterilen bir itfaiye teşkilatı haline getirmek” dedi.

“ÇOK ZOR SÜREÇLERDEN ALNIMIZIN AKI İLE ÇIKTIK”

Meslektaşları ile omuz omuza görev yapmaktan gurur duyduğunu söyleyen Yaşar Korkmaz, “Sevgili meslektaşlarım; unutmayın ki bu şehir bize güveniyor. Biz de o güveni her gün yeniden hak etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yıl yerleşim bölgelerini de tehdit eden büyük yangınlar çıktı. Bu yangınlar kırsal bölgelere çok zarar verdi. Çok zor süreçlerden geçtik ama hepsinden alnımızın akı ile çıktık. Bu zorlu süreçte yanımızda olan ve bizden desteğini hiç esirgemeyen Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Törende Merkez Dağda Arama Kurtarma ekibi de 15 metre yükseklikten Türk Bayrağı ile meydana inerek bir gösteri sundu.