Cemil Tugay: Karşıyaka Stadı için çok önemli bir engeli aştık

Yıllardır arazi mülkiyeti, imar planları ve maliyet artışları nedeniyle tamamlanamayan Karşıyaka Stadı için arazi devir işlemi nihayet sonuçlandı. Sabah saatlerinde AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ve AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı İzmir Sanat’taki makamında ziyaret etti. Görüşmede, Karşıyaka Stadı arazisinin devrinin tamamlandığı bilgisi Tugay’a iletildi.

STADI BELEDİYE YAPACAK

Ziyaret sonrası Basketbol Süper Ligi’nde oynanan Karşıyaka-Anadolu Efes maçını da salonda ev sahibi taraftarla birlikte izleyen Kasapoğlu, sosyal medyadan “Karşıyaka Stadyumu konusunda belediyenin talebine olumlu karşılık veren Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilgili yazısını İzmir Belediye Başkanımıza teslim ettik. Bakanlık, stadyuma ilişkin belediyenin talebini onayladı. Karşıyaka Stadyumu’nun yapım süreci İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek. İzmir’e değer katacak bu adım, merkezi yönetimle yerelin iş birliğinin ve yerelde yapıcı siyasetin en somut göstergelerinden biridir. Mesele İzmir’in yarınlarıdır. Karşıyaka yeni evine, spor şehri İzmir de üçüncü büyük stadyumuna kavuşacak. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

“ENGELİ AŞTIK”

Ziyaretiniz için teşekkür eden Cemil Tugay da sosyal medya hesabından, “Karşıyaka Belediye Başkanlığım döneminde ilk adımlarını attığımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum günden beri de ısrarla takip ettiğimiz Karşıyaka Stadı projesinin önündeki çok önemli bir engeli aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Stadın yapım sürecini başlatmak için uzun süredir beklediğimiz arazi tahsis işlemleri tamamlandı. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’nın belediyemize yaptığı ziyarette bu önemli gelişmeyle birlikte kentimizin gündemindeki birçok konu hakkında istişarede bulunduk. Görüşmelerimizdeki yapıcı yaklaşımları nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra sıra Karşıyaka’yı ve İzmir’i gurur duyacağı yeni bir stadyuma kavuşturmakta. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önümüzdeki günlerde Karşıyaka Stadı’nın yapımı için ihaleye çıkması bekleniyor.