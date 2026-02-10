Cemil Tugay, mesaiye emekçi ile başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin yeşil alanlarını geliştirmek için gece gündüz çalışan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı emekçileriyle mesaiye başladı. Başkan Tugay, Bornova'daki Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yerleşkesini ziyaret ederek, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Güler Ezgi Atasoy ve ilgili birim müdürleriyle birlikte emekçilerle bir araya geldi. Sabah mesaisine başlamadan önce personelle kahvaltı yapan Başkan Tugay, çalışanlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

“SİZLERİ AİLEM OLARAK GÖRÜYORUM”

Başkan Tugay, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda çalışan emekçilere teşekkür ederken, "Burası benim etkilendiğim yerlerden birisi. Burası bizim üslerimizden birisi. Daha çok gelip, gitmek istiyorum. Sizlere baktığım zaman ailemi, kardeşlerimi, iş arkadaşlarımı görüyorum. Herhangi bir arkadaşımız sıkıntıdaysa, bir ihtiyacı varsa bilmek isterim. Sıkıntıda olduğunuzda size elimden geleni yapmaya hazırım. Hep beraber zor bir dönemden geçiyoruz. Ülkede ekonomik zorluklar ve moral bozucu haberler her geçen gün artıyor. Ama böylesine zor zamanlarda sahip çıkmamız gereken şeyler var. Benim gözümde o sahip çıkma, memlekettir, İzmir’dir, halktır. En önemlisi de, bu şehrin yükünü beraber taşıdığım arkadaşlarım; sizlersiniz” şeklinde konuştu.

“İYİ YÖNETEMEZSEK HİÇ KİMSEYE YARAR SAĞLAYAMAYIZ”

Başkan Tugay, belediyenin güçlenerek yoluna devam ettiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz bu ortamda, bin türlü zorluğa rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenli işleyişini sağlamak gerçekten çok zor bir iş. İzmir Büyükşehir Belediyesi, çok büyük ve güçlü bir kurum. Hepimizin bundan gurur duyması lazım. İzmir'le gurur duymalıyız. Ama eğer iyi yönetilmezse, savruk olursa, harcamalarını kontrol edemezse, hesabını kitabını doğru yapamazsa, kocaman bir yapı oluruz, ama hiç kimsenin işine yaramayız. Ne çalışanı mutlu ederiz, ne de dışarıdaki insanları mutlu edebiliriz” dedi.

“SİZLERE MİNNETTARIM”

Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zorlu görevler üstlenen çalışanlarına teşekkür ederken, “Yangın, sel, deprem gibi zorlayıcı koşullarda hep birlikte çalışıyoruz. Çok özel, saygıya değer işler yapan insanlarla bir arada olmaktan gurur duyuyorum. Benim iki amacım var. Birincisi, bu şehrin daha iyi olması, sorunlarının çözülmesi için çalışmak. İkincisi ise bu kurumda görev yapan arkadaşlarımızın huzur ve refah içinde, güvenli bir ortamda çalışabilmelerini sağlamak" dedi. “Şehrimizi ve sizleri daha iyi ve mutlu görmek, görev süremde her şeyin daha iyiye gitmesini sağlamak benim için en büyük görev” diyen Başkan Tugay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bunu hep birlikte başarabiliriz. Şehrimize, arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza sahip çıkalım. Belediyemizin iyiye gittiğini bilin. İnşallah hep birlikte, mahcup olmayacağımız bir hizmet dönemi geçireceğiz ve sizlerin daha iyi şartlarda çalışması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sizlere minnettarım. Allah sizden razı olsun.”