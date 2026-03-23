Cemil Tugay: Müsaade edin hukuki süreç tamamlansın

Vakıflar Genel Müdürlüğü tapusunu üzerine aldığı Meslek Fabrikası binasının tahliye edilmesini istemesine tepkiler sürüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarihi yapıya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, başlattığı nöbetini sürdürüyor. Çok sayıda belediye başkanının, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun, vatandaşların ve meclis üyelerinin ellerindeki döviz ve pankartlarla destek verdiği Başkan Tugay, binanın boşaltılmaya çalışılmasına tepki gösterdi. Hukuk makamlarının, hukuk kuralları içinde bu binanın mülkiyetinin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçmemesi gerektiğine dair karar vereceğine inandıklarını dile getiren Başkan Tugay, “Süreç daha devam ederken alelacele ‘burayı boşaltın’ diye tebligat göndermek ve belki de gelip zorla buraya boşaltmaya çalışmak akıl alır iş değil. İzmir’in seçtiği ve görevlendirdiği belediye başkanı olarak bu duruma tepkisiz kalamam. Bu tabii ki itiraz edeceğimiz bir durum. O nedenle kendimizi bugün fiziken burada bulunmak zorunda hissettik. Burayı zorla tahliye etmeye kalktıkları zaman da fiziki olarak burada olacağız. Müsaade edin hukuki süreç tamamlansın. Bu süre içinde bizden istediğini şeyleri de konuşmaya hazırız ama bu yanlışı İzmir’e, İzmir halkına, bir devlet kurumu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yapmayın. Biz bunu hak etmiyoruz. Hizmetimizi bu binada da başka sahip olduğumuz bütün binalarda da devam ettireceğiz. Bu bizim görevimiz. Bununla ilgili insanların akıllarını karıştıracak anlamsız, alakasız bin türlü lafı etmeyi de bırakın. Burayı hukuksuzca, zorla boşaltamayacaksınız. Buna izin vermeyeceğiz. Buradayız” diye konuştu.

“KABUL EDEBİLMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Bir süredir, Meslek Fabrikası binası da dahil üç binayla ilgili sürecin devam ettiğini ifade eden Başkan Tugay, “Hukuki bulmadığımız bir tavırla Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün belediyeye hiçbir bilgi vermeden doğrudan tapu dairesi üzerinden kendi üzerine binalarımızın mülkiyetlerini geçirmesi sonrasında hukuki mücadele içindeyiz. Ancak başta yürütmeyi durdurma kararları verilmesine rağmen sonradan ne yazık ki bu yürütmeyi durdurma kararları kaldırıldı ve bayramdan hemen önce çalışan arkadaşlarımıza bugün binanın boşaltılması için tebligat gönderildi. Bunu kabul edebilmemiz mümkün değil. Yüzde 100 haklı olduğumuza inandığımız bir davanın içindeyiz. Meslek Fabrikası ve diğer iki binamız her yönüyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde olan, hiçbir şekilde başka bir kurum ya da kişinin mülkiyet hakkı olmayan binalardır. Bu binalar halka hizmet ettiğimiz binalardır. Hizmetler devam ederken, bir milletvekilinin söylediği gibi kesinlikle satılmasının gündemimizde olmadığı, sadece insanlara hizmet edelim diye kullandığımız binalardır ama zorla elimizden alınmaya çalışılıyor” sözlerine yer verdi.

“FİZİKEN DE BURADA İTİRAZ EDİYORUZ”

İzmirlilerin kendisini ve meclis üyelerini beş yıllığına İzmir’in hakkı ve hukukuna sahip çıkmaları ve İzmir’e hizmet etmeleri için seçtiğini söyleyen Başkan Tugay, “Böyle bir görevimiz varken ‘buyurun bu binaları alın’ diyemeyiz. Vicdanımız da aklımız da devlete olan inancımız da hukuka olan inancımız da bunu kesinlikle doğru bulmuyor. Uyarılarımıza rağmen herhangi bir şekilde geri adım atılmadığından dolayı bugün fiziken burada buna itiraz ettiğimizi göstermek zorunda kaldık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler hiçbir hizmetini durdurmuş değil. Normal düzenimizde devam ediyoruz ama ben İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin en üst düzeyde yöneticisi olarak İzmir halkını temsilen kendimi burada bu yanlışa ‘dur’ demek zorunda hissediyorum. O yüzden geldim, hiç kimseyi özel olarak buraya çağırmadım. Tamamen kendi duyarlılıklarıyla burada bulunuyorlar. Yanımızda yer alıyorlar, hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

“BU İŞİN ARKASINDA BİR SİYASİ İRADE VAR”

Hiçbir zaman yanlışın tarafında olmadıklarını, yanlışa boyun eğmediklerini kaydeden Başkan Tugay, konunun çok hassas olduğunu belirterek binanın tarihine dikkat çekti. 1926 yılında dönemin cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bakanlar kurulunun imzasıyla binanın kamulaştırıldığını, 1940 yılından beri belediyenin mülkiyetinde olduğunu hatırlatan Başkan Tugay, 2007 yılında Vakıfların şerhinin kaldırılması için yüklü bir ödeme yapıldığını ve yine büyük bir masrafla binanın restore edilerek Meslek Fabrikası olarak hizmet verdiğini söyledi. Meslek Fabrikası’nda kursların devam ettiğini ifade eden Başkan Tugay, “Bizim ne bu binayı vermemiz ne de bu hizmetten vazgeçmemiz mümkün değil. Alelacele ‘burayı boşaltın’ isteğini bir telaş olarak görüyoruz. Bu istekte bulunanları da tamamen İzmir’e zarar verme amacı güden ve İzmir’in hakkına hukukuna saygı göstermeyen insanlar olarak görüyoruz. Bu işin arkasında bir siyasi irade var. Birileri siyasi olarak bu konuyu sahipleniyorlar ve bir telaş içindeler. Burayı elimizden zorla almaya çalışıyorlar” açıklamasında bulundu.

“ŞEHRE İHANET EDİYORSUNUZ”

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İzmir ve çevresinde kiraya vermeye çalıştığı yüzlerce binası olduğunu hatırlatan Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Herhangi bir yerde gerçekten ihtiyaçları varsa bu binaları rahatlıkla bunların hepsini kullanabilirler. Burada yaptıkları haksızlığa bir gerekçe bulma çabası var ama bütün bunlara sessiz kalmamızı beklemesinler. Özellikle İzmir’in milletvekili olmuş, İzmir’in hakkını hukukunu savunmasını beklediğimiz insanlar bugün bu binayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden alıp da başka bir kuruma vermeye çalışıyorsa ben bunu şöyle görürüm; demek ki siz İzmir milletvekili değilsiniz, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün milletvekilisiniz. Bu bina kullanılmıyor olsaydı, yüzde 100 belediyenin mülkiyetinde olmasaydı belki başka bir şeyler söyleyebilirdik ama çok büyük bir yanlışın içinde olarak kendi temsil ettiğiniz insanlara ve şehre de ihanet ediyorsunuz. Bundan vazgeçin.”