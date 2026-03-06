Tugay’ın açıkladığı yeni belge: 139 yıllık gazete ilanı Egemenlik Evi gerçeğini ortaya koydu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait bazı taşınmazlara Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmak istenmesine karşı yürütülen hukuki mücadelede yeni bir tarihi belge gündeme geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Egemenlik Evi’nin mülkiyetine ilişkin tartışmalara ışık tuttuğunu söylediği 139 yıllık bir gazete ilanını kamuoyuyla paylaştı. Tugay’ın açıkladığı belge, 1887 yılında yayımlanan bir resmi ihale ilanına ait.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Egemenlik Evi, Meslek Fabrikası ve Gasilhane gibi bazı taşınmazlar üzerinde hak iddia etmesiyle başlayan tartışma, söz konusu belgeyle yeni bir boyut kazandı.

“VAKIFLAR TARAFINDAN YAPILMAMIŞ”

Başkan Tugay daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu yapıların Vakıflar tarafından inşa edilmediğini gösteren belgelere ulaştıklarını söylemişti.

Tugay, “Belgesi ve ispatıyla bu binalar Vakıflar tarafından yapılmamış. Ücreti ödenmiş, kamulaştırmalar yapılmış. Altında Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün imzalarının bulunduğu belgeler de ortaya çıktı. Yeni belgeler de mevcut” demişti.

Bu belgelerden biri, Meslek Fabrikası’nın belediye mülkiyetine geçişine ilişkin 1926 tarihli ve Mustafa Kemal Atatürk imzalı kararname olmuştu. Tugay’ın açıkladığı yeni belge ise 1887 tarihli bir ihale ilanı.

1887 TARİHLİ İHALE İLANI

19 Eylül 1303 (1 Ekim 1887) tarihli Hizmet Gazetesi’nde yayımlanan ilanda, Hisar Camii civarında Ok Kalesi mevkiinde bulunan belediyeye ait arsa üzerine Birinci Belediye Dairesi binasının inşa edileceği açıkça belirtiliyor.

İlanda, daha önce yapılan ihaleye talip çıkmaması üzerine belediye meclisinin denetiminde inşaata başlandığı, temellerin yükseltilmesinin ardından binanın tamamlanması için yeniden ihaleye çıkıldığı ifade ediliyor.

Metinde, binanın anahtar teslim usulüyle ihale edileceği ve isteklilerin belirlenen süre içinde kefilleriyle birlikte Birinci Belediye Dairesi’ne başvurmaları gerektiği belirtiliyor.

“MÜLKİYET TARTIŞMASINA KANIT”

Ortaya çıkan 1887 tarihli ilan, Egemenlik Evi’nin belediyeye ait bir arsa üzerinde inşa edildiğini gösterdiği için, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyet iddialarını zayıflatabilecek tarihsel bir belge olarak değerlendiriliyor.