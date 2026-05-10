Cemil Tugay: Öz annemizsiniz, hepimiz sizin çocuklarınızız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Anneler Günü vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka’daki anıt mezarında düzenlenen anma programına ev sahipliği yaptı. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler, mahalle muhtarları, meclis üyeleri, çocuklar ve İzmirlilerin katılımıyla Karşıyaka’da gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“HEPİMİZ SİZİN ÇOCUKLARINIZIZ”

Buluşmada anlamlı bir konuşmaya imza atan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Türk milletinin annesi Zübeyde Anne, evlatlarınız olarak buradayız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü’nde sizin huzurunuzdayız. Burası her zaman yüreğimizin en özel yerinde bulunuyor. Türk milletinin annesini bağrında taşıyan İzmir’in çocukları olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Zübeyde Anne, sizi kendi öz annelerimizle eş değer tutuyoruz. Hepimiz sizin çocuklarınızız. Çünkü bu topraklarda nefes alıyorsak; bilim insanları, sanatçılar, öğretmenler, doktorlar yetiştiriyorsak; fabrikalar, okullar, sanat yapıları kuruyorsak; toprağımızı işleyip denizlere, göklere açılıyor, ekmeğimizi kazanıyorsak; çocuklarımızı bu bağımsız bayrağın altında büyütüyorsak hepsi, sizin bu millete armağan ettiğiniz Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Bir kurtarıcının, bir kahramanın, cumhuriyetimizin kurucusunun annesine ne söylesek az kalır. İnanıyorum ki siz zaten bu âlemin en ulu mertebesine eriştiniz. Bizleri oradan sevgiyle, şefkatle izliyorsunuz. Kıymetliniz Mustafa’nızın eseri Cumhuriyet’e, evlatlarınız olarak gözümüz gibi bakıyoruz. Yattığınız yer nur, mekânınız cennet olsun. Zübeyde Hanım’ın şahsında, yerleri asla doldurulamaz yegâne varlıklar olan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Ellerinizden sevgi, saygı ve minnetle öpüyorum” dedi.

“BU ÜLKENİN ANNELERİNE MAHCUP OLMAMAK ZORUNDAYIZ”

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de, “Büyük bir manevi atmosferin içindeyiz. Sadece bir evlat yetiştiren değil bir milletin geleceğine yön veren bir evladı büyüten bir annenin yanındayız. Zübeyde Anne vatan sevgisinin simgesidir. Bir toplumun geleceğini anneler şekillendirir. Ata’mızın karakterinin şekillenmesinde Zübeyde Anne’mizin katkısı büyüktür. Bizler bu ülkenin annelerine mahcup olmamak zorundayız. İzmir kurtuluşun ve Cumhuriyet’in şehridir. Zübeyde Anne’mizin bu şehirde istirahat ediyor olması İzmir’e başka bir sorumluluk ve anlam yüklüyor” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN BURADA OLMAK BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Laissez Faire Robotik Takımı Kaptanı Zeynep Ogan ise, “Bugün burada sadece bir anmayı gerçekleştirmek için değil, bir ülkenin geleceğine yön veren çok büyük bir emeği anmak için toplandık. Bizler bilimin, teknolojinin, üretmenin gücüne inanıyoruz. Ama başarı sadece bilgiyle değil, inançla ve sabırla büyür. Bir çocuğun kendine inanması için önce bir annenin ona inanması gerekir. Bizim arkamızda dimdik duran annelerimizin emeği var. Bugün burada bulunmak bizim için çok anlamlı” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Üyesi Esila Bakır da “Baş tacı anneler” adlı şiiri okudu. Konuşmaların ardından katılımcılarla birlikte Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’na karanfil bırakıldı. Ayrıca vatandaşlara “Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur. Anneler Gününüz kutlu olsun” notuyla birlikte nazar boncuğunun yer aldığı bileklik dağıtıldı.