Cemil Tugay: Parti değiştirmek, aileni değiştirmektir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ağustos ayı ikinci meclis toplantısında, Aydın’daki siyasi gelişmeler ve Çerçioğlu'nun parti değişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tugay, "Kişi, ‘CHP’den istifa ediyorum’ derse bu kişisel karardır; ama oy verenlerin onayı olmadan parti değiştirirse doğru bulmam” diye konuştu. Tugay, bu tür geçişlerin siyasi etik açısından doğru olmadığını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun parti değişimine ilişkin Başkan Tugay, “Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş insanlar oyunu alarak seçilmiş birisinin, yine onların onayı olmadan kafasına göre parti değiştirmemesi lazım. Bunu defalarca söyledim. Mecliste bildiğim kadarıyla çoğunluk CHP’de. Biraz Aydın’ın genleriyle oynanan bir durum oldu. Böyle bir kararı hangi şartlarda verdiğini bilmiyorum. Ben kabul edilebilir görmüyorum, çok üzücü buluyorum” dedi.

“HÜKÜMETLE DİYALOG BAŞKA, PARTİ DEĞİŞTİRMEK BAŞKA”

Hükümet ile yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin önemine değinen Tugay, “Şehrimize hizmet etmek için hükümetle diyalog içerisinde olmalıyız. Bakanlarla, milletvekilleriyle görüşmek başka bir şeydir; parti değiştirmek bambaşka. Bu, insanın ailesini değiştirmesi gibi. Sizi seçen insanların ne düşündüğünü bilmek lazım. Kişi, ‘CHP’den istifa ediyorum’ derse bu kişisel karardır; ama oy verenlerin onayı olmadan parti değiştirirse doğru bulmam” diye konuştu.

ÇEŞME’DEKİ SU SORUNU

AKP'li Eyyüp Kadir İnan ve Ceyda Bölünmez Çankırı’nın açıklamalarına da değinen Tugay, “Onlara gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Henüz Çeşme’ye şebeke suyu verilmedi. Gelen su bitti, tekrar daha büyük miktarda verilecek. Urla’daki borular çeşmelere su vermek için kullanılıyor, kirli olamaz. Ancak arıtma tesisinde tamamlanmamış işler var. Fotoğraflarda deponun kirli suyla dolu olduğu görülüyor. Temizlik çalışmaları sürüyor. Bugün ‘size su verebiliriz ama temizliğini garanti edemeyiz’ diye yazmışlar” ifadelerini kullandı.

HAKİM DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMALARI

HSK kararıyla bazı hakimlerin görev yerlerinin değiştirilmesine de değinen Tugay, “Devam eden bir davada hakim değiştiğinde ‘acaba davaya müdahale mi var?’ diye insanın aklına gelir. Ancak iddia edemem. Bana, hakimlerin terfi ettirildiği için yerlerinin değiştirildiği söylendi. Müdahale yok denildi. Umuyorum böyledir. Her durumda Türk yargısına güvenmeliyiz. Ben, bugüne kadarki tutumlarına baktığımda büyük ölçüde güvenilir olduklarını düşünüyorum” dedi.

ASLANOĞLU VE ÇALIK"I ZİYARET

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün Buca Kırıklar F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan il başkanı Şenol Aslanoğlu’nu ziyaret etti. Tugay, görüşmede kongreye ilişkin birlik ve beraberlik vurgusu yapıldığını, Aslanoğlu’nun yapılan operasyonun siyasi olduğunu dile getirdiğini aktardı. Tugay, ‘Ben de kendisiyle aynı düşüncedeyim” dedi.

Tugay ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ı da ziyaret ettiğini, kendisini oldukça zayıflamış bulduğunu ve adli tıp raporu beklendiğini aktardı.