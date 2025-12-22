Cemil Tugay paylaştı: 'Körfezimiz bir kez daha kirletildi'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.12.2025 17:18:00
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir körfezinin bir kez daha kirletildiğini duyurdu. Tugay, "23 Kasım ve 11 Aralık'ta da aynı durumu yaşamış ve paylaşmıştık" dedi.

İzmir körfezi bir ay içerisinde üçüncü kez kirletildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 22 Aralık 2025. Körfezimiz bir kez daha kirletildi. 23 Kasım ve 11 Aralık'ta da aynı durumu yaşamış ve paylaşmıştık" ifadelerini kullandı.

Bırakılan atıkların denizi kirlettiğini söyleyen Tugay, "Körfezimiz adeta atıklarla yok ediliyor. Liman, tersane ve sanayi işletmeleri denetlenmeli, yetki sahibi kurumlar acilen önlem almalıdır" çağrısı yaptı.

Tugay, körfezi gözlemlemeye devam edeceklerini ve seslerini duyurana kadar konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

