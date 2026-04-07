Cemil Tugay: Tek başıma da olsam devam edeceğim

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Meslek Fabrikası binasına Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından el koyulmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dün bina önünde başlattığı nöbetini sürdürüyor. Polis ablukası altındaki bina önünde CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve partililerle birlikte bekleyen Tugay, sabah saatlerinde son duruma ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“KARARLILIĞIMIZI GÖSTERMEK İÇİN BURADAYIZ”

Bütün gece bina önünde olduklarını belirten Başkan Tugay, “İl başkanımız, bazı ilçe belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve partililerimiz burada. Kararlılığımızı göstermek için buradayız. Bu süreç hepimizi zorluyor ancak birilerinin buna karşı durması gerektiğine inanıyorum. Çünkü tümüyle yanlış ve haksız olan bu tutuma karşı net bir şekilde ‘hayır’ denilmesi gerekiyor. Biz yalnızca bu binanın korunması ve elde tutulması için değil, benzer durumların tekrar yaşanmaması için de çaba gösteriyoruz. Umuyorum ki bir sonuca ulaşırız. Ancak bu kararlı duruşun sürmesi gerekiyor. Daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğumuz da bir gerçek. Buna rağmen, gerekirse tek başıma da devam edeceğim. Gücümüz yettiğince buradayız” dedi.

“YALNIZ BIRAKMAYIN”

Binada yürütülen hizmetlerin, el koyma kararıyla birlikte durduğunu vurgulayan Başkan Tugay, “Pek çok hizmet sekteye uğruyor. Bu, yalnızca bir örnek. Vakıfların bu binaya ihtiyacı olmadığından eminim. Ellerinde değerlendirebilecekleri yüzlerce, hatta binlerce mülk var. Oysa burası aktif kullanılan, on binlerce, hatta yüz binlerce kişiye eğitim verilmiş bir binaydı. Şu anda bina polis ablukası altında. Dün sabah erken saatlerde çevrildi ve hâlâ içeri girmemize izin verilmiyor. Bu nedenle daha önce sunulan hizmetler de sürdürülemeyecek. Ancak bu yanlış kararın hukuk kuralları çerçevesinde geri alınmasını bekliyoruz. Haklar bazen kendiliğinden verilmez; onlar için mücadele etmek gerekir. Bizim o binaya ihtiyacımız var. Burası İzmir halkına ait bir bina. Belediye başkanı olarak, İzmir halkına ait her değeri korumakla yükümlüyüm. Bu nedenle sorumluluğu en çok kendimde hissediyorum. Ancak bu süreçte yalnız bırakılmamamız gerekir” dedi.

ATEŞ YAKILDI, ŞİİRLER OKUNDU

Gece nöbeti sırasında soğuk hava nedeniyle ateş yakılırken, battaniyeler yardımıyla ısınıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından da nöbet tutanlar için çay ve çorba ikramı yapıldı. Başkan Tugay Ahmed Arif’in Anadolu isimli şiirini okudu, gecede şarkılar ve marşlar söylendi.