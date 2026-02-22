Cemil Tugay: Türkiye'ye umut olacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Halk TV’de Serhan Asker’in hazırlayıp sunduğu Görkemli Hatıralar programına konuk oldu. Foça Belediyesi’nin ev sahipliğindeki Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda yapılan yayına Başkan Cemil Tugay’ın yanı sıra Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile CHP adına beş dönem milletvekilliği yapan Kemal Anadol da katıldı. Programda İzmir Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Kadın Korosu birbirinden renkli şarkılar seslendirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Efeler Grubu ise etkileyici bir performans sergiledi. Yayında, 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Katliamı’nda yaşamını yitiren halk ozanı Hasret Gültekin ile kısa süre önce hayatını kaybeden eşi Yeter Gültekin de anıldı.

“SORUN OLAN HER YERE MÜDAHALE EDECEĞİZ”

Geçtiğimiz ekim ayında Foça’da yaşanan sel felaketiyle ilgili konuşan Başkan Tugay, bu yıl yağmur yağmamasından endişe ettiklerini belirterek yağışların başlamasının sevindirici olduğunu söyledi. Ancak yağışların ani ve şiddetli gerçekleştiğini ifade eden Tugay, bazı bölgelerde sorunlar yaşandığını dile getirdi. Yaşanan sıkıntıların çok büyük boyutta olmadığını vurgulayan Tugay, “Şükürler olsun, o günler geride kaldı. Bu süreç bize pek çok konuda sorumluluk yükledi. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda sorun yaşanan her noktaya müdahale edeceğiz. Bundan sonra benzer sıkıntılarla karşılaşmamak için gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.

“KÖTÜ OLMA HAKKIMIZ ASLA YOK”

Bayındır’dan Kınık’a kadar ilçe ilçe İzmir’i, tarihi ve kültürel birikimiyle anlatan Başkan Tugay, “İzmir’e gelmeyen insan neredeyse hiç görmedim. Türkiye’nin ve dünyanın pek çok yerinden insanın dostça bir arada yaşadığı yer İzmir’dir. İzmir’in Türkiye için bir umut olduğunu düşünüyorum. O nedenle kötü olma hakkımız asla yok. Her zaman iyi olacağız ve Türkiye’ye umut olacağız” ifadelerini kullandı.

“FOÇA’NIN KORUNMASI İÇİN HASSASİYETİMİZ VAR”

Karaburun’dan Foça’ya bir yüzme yarışı düzenlemeyi planladıklarını belirten Başkan Tugay, Foça’nın 2 bin 600 yıllık tarihine dikkat çekti. İzmir’in Dikili’den Selçuk’a kadar 464 kilometrelik kıyı şeridine sahip olduğunu vurgulayan Tugay, birçok güzel kıyı kenti ve koy bulunduğunu, hâlâ keşfedilmemiş yerlerin olduğunu söyledi. Foça’nın denizle iç içe, özel kentlerden biri olduğunu ifade eden Tugay, “Denizini, doğasını ve kültürünü korumak zorundayız. Kontrolsüz yapılaşmayı doğru bulmuyoruz. Foça, binlerce yıldır insanların yaşadığı ve bundan sonra da korunması gereken çok özel bir yer. Bu hepimizin görevi” dedi.

“SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ’NİN TOPLANTISINI HATAY’DA YAPACAĞIZ”

6 Şubat depreminin yıldönümünde Hatay’daki izlenimlerini paylaşan Başkan Tugay, “Deprem üzerinden 3 yıl geçti ama hâlâ yapılacak çok iş var. Sıkıntı yaşayan çok insan gördük. Bu yıldönümünde bir miktar desteğimizi ilettik. Nisan ayında Sağlıklı Kentler Birliği’nin toplantısını Hatay’da yapacağız ve diğer belediyeleri de yardıma davet edeceğiz. Deprem kentleri arasında en kötü durumda olan Hatay. İzmir ve Hatay kültürel olarak birbirine yakın iki şehir. Hataylılar İzmir’i seviyor” dedi.

“İZMAR’LARIN KAPILARINDA KUYRUK OLUYOR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tanzim satış marketleri İZMAR hakkında konuşan Başkan Tugay, “Uygun fiyatlı ürün sunabilmek için bu marketleri açtık. Kar amacı yok. Ürünleri tamamen üreticiden alıp neredeyse aynı fiyata satıyoruz. Kendi fabrikalarımızda et ve süt ürünleri de üretiyoruz. Foça yoğurdu çok güzel bir yoğurt ama bizim sattığımız yoğurt piyasanın yarısı fiyatında. Bu yüzden yoğurt ve et ürünleri çabuk tükeniyor. Amacımız hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak. Marketçilik yapmıyoruz, üretici ile tüketici arasında köprü oluyoruz. Marketler çok sevildi ve talep gördü. Şu an 20 şube var, bu yıl bir 20 şube daha açmayı planlıyoruz. Ramazan ayında kapılarda kuyruk oluyor” şeklinde konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ 3 YIL DOLU DOLU GEÇECEK”

Başkan Tugay, İzmir’de önümüzdeki üç yılın yoğun bir çalışma dönemi olacağını belirterek şunları söyledi:

“2026 ve 2027, neredeyse yolların tamamını yenilediğimiz yıllar olacak. Dikili ve Şakran’ın arıtma tesislerini tamamlayacağız, diğer eksik arıtma tesislerini de hayata geçireceğiz. Deniz suyu arıtma tesisini açacağız. Belediye binası, Karşıyaka Stadı ve Kordon otoparkını yapacağız. İzmir’i tarımsal kalkınmada destekliyoruz; bu, kentin tarımda katma değerini artıracağı yıllar olacak. Turizmde ciddi bir artış bekliyoruz ve İzmir’i dünyaya daha fazla tanıtacağız. Opera binamızı tamamlıyoruz, birçok kütüphane inşa ediyoruz; Bornova’da 15 bin metrekarelik büyük bir kütüphane projesi var. Ayrıca İzmir’in her köşesinde yeni sosyal tesisler, yaşlı bakımevleri, konservatuar ve spor yatırımları yapacağız. Yeni bir atletizm sahası ve 10 bin kişilik basketbol salonu da planlarımız arasında. Önümüzdeki 3 yıl gerçekten dolu dolu geçecek.”

BAŞKAN FIÇI: İNSANLAR CENNETİ GÖRMEK İSTİYORSA FOÇA’YA GELMELİLER

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, yayında Foça’yı tanıtarak, “İnsanlar cenneti görmek istiyorsa Foça’ya gelmeliler. Binlerce yıllık tarih, deniz, doğa ve özgür ruhuyla Foça özel bir yer. Sokak hayvanları ve doğayla birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor; aksi hâlde doğa bize karşı tepkisini gösterecek. Foça’nın uluslararası tanınırlığını artıracak yeni bir projeye de imza attık; Foça’dan dünya ülkelerine açılan kolonilerin bir araya geldiği uluslararası derneğin kurucu üyesiyiz. Önümüzdeki yıllarda Foça, Marsilya’dan daha öne çıkacak” dedi.

ANADOL: FOÇA TÜRKİYE’YE DEĞİL, TÜRKİYE FOÇA’YA BENZESİN

Kemal Anadol ise Foça’nın kuruluşundan günümüze tarihini ve Siren Kayalıkları’nın hikayesini anlatarak, “Foça Türkiye’ye değil, Türkiye Foça’ya benzesin” dedi. Anadol, son kitabı “Hoşça Kal Midilliyi” de imzalayarak konuklara armağan etti.

BAŞKAN TUGAY’DAN DUYGULANDIRAN ŞİİR

Başkan Tugay, programın sonunda “Her Şey Sende Gizli” adlı şiiri okudu. Başkan Tugay’ın okuduğu şiirin sözleri şöyle;

Yerin seni çektiği kadar ağırsın

Kanatların çırpındığı kadar hafif..

Kalbinin attığı kadar canlısın

Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç...

Sevdiklerin kadar iyisin

Nefret ettiklerin kadar kötü..

Ne renk olursa olsun kaşın gözün

Karşındakinin gördüğüdür rengin..

Yaşadıklarını kâr sayma:

Yaşadığın kadar yakınsın sonuna;

Ne kadar yaşarsan yaşa,

Sevdiğin kadardır ömrün..

Gülebildiğin kadar mutlusun

Üzülme bil ki ağladığın kadar güleceksin

Sakın bitti sanma her şeyi,

Sevdiğin kadar sevileceksin.

Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer

Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın

Bir gün yalan söyleyeceksen eğer

Bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın.

Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret

Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın

Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın

Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak.

Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın

Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü.

Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin..

İşte budur hayat!

İşte budur yaşamak, bunu hatırladığın kadar yaşarsın

Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün

Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun

Çiçek sulandığı kadar güzeldir

Kuşlar ötebildiği kadar sevimli

Bebek ağladığı kadar bebektir

Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin bunu da öğren,

Sevdiğin kadar sevilirsin...