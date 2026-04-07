Cemil Tugay: Yüz milyonlarca liralık kamu malına el koyuldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Meslek Fabrikası’nda dün yaşanan tahliye girişimi ve sonrasındaki gelişmeler hakkında basın açıklaması yaptı. Tugay, sabah saat 05.00 civarında yüzlerce polisle Meslek Fabrikası’nın çevrelendiğini, belediye personelinin ve yöneticilerin binaya alınmadığını belirterek, yaşananların hukuka aykırı ve etik dışı olduğunu vurguladı. Başkan, mülkiyet tartışmalarının devam ettiğini, mahkeme süreçlerinin henüz sonuçlanmadığını ve binaya yapılan müdahalelerin İzmir’in hukuk anlayışıyla bağdaşmadığını ifade etti.

“UNUTULMAMALI”

Başkan Tugay, “Yeni yaşanan olayla ilgili belki dün yaşananlar özellikle biraz daha detaylı açıklayarak bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü dün Meslek Fabrikası’nda neler olduğunu, neler yaşandığını bence herkesin bilmesi ve hiçbir zaman da unutmaması gerekiyor. Neden unutulması gerekiyor? Demek ki diyoruz, Türkiye'de bunlar olabiliyormuş. Demek ki bize bunları bu kez yaşattıkları gibi başka seferlerde de yaşatabilirler. O nedenle bilmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Başkan Tugay, tahliye girişiminin sadece belediye personelini kapsadığını ifade ederek, yaşananları şöyle açıkladı: “Dün güya bir tahliye girişimi oldu. Tahliye ettikleri sadece belediyenin personeli oldu. Ve onun dışında olan biten her şey adeta bir oldu bitti şeklinde oldu. Sabah saat 5 civarında yüzlerce polisle birlikte Meslek Fabrikası’nın etrafı çevrildi. O dakikadan itibaren personelin içeriye girmesi engellendi. Görevli arkadaşlarımızın, avukatların girmesi engellendi. Yöneticilerin girmesi engellendi. Çok az arkadaşımız girebildi. Ben girebilen şanslardan olamadım.”

MÜLKİYET KONUSUNDAKİ İDDİALAR

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Fabrikası binasına girişinin tamamen engellendiğini belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıyım. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Fabrikası binasına alınmadı. Bahçesinden içeri dahi alınmadı. Bu konuda görüşmek istedim mülki makamlarla, mülki idarelerle ama bu görüşmelere de bir cevap verilmedi. Neticede dünden beri, dün de sabaha kadar kapıdaydım arkadaşlarımızla birlikte kesinlikle içeriye bir adım bile atamadım” diye konuştu.

“OSMANLI ZAMANINDA KAPATILMIŞ BİR VAKIF”

Tugay, Meslek Fabrikası’nın mülkiyetine dair iddialara da “Mülkiyetle ilgili bir konu var. İhtilaflı bir konu. Fakat bu konuda dava süreci devam ediyor. Sonuçlanmış bir dava yok. Sanki davalar sonuçlanmış gibi konuşuyor özellikle AKP’li siyasetçiler. Ve nedense çok fazla sahip çıktılar. Büyükşehir Belediyesi’nin binasının vakıflara geçirilmesi konusuna. Bunlar davalar bitmiş gibi konuşuyor ama hayır efendim. Mülkiyet davası devam ediyor. Üstelik mülkiyetle ilgili iddia yasanın açık hükümlerine aykırı şekilde ileri sürülüyor” şeklinde yanıt verdi.

Tugay, söz konusu vakfın gerçekte mevcut olmadığını da vurgulayarak, “Bir vakıf daire gösteriyor. Bir vakfın adı kullanılıyor: Beyazıt Baba Vakfı. Fakat arkadaşlarımız araştırdılar, buldular. Osmanlı zamanının kayıtlarında öyle görünüyor ki, padişah zamanında bu vakıf hukuken ortadan kaldırılmış bir vakıf. Yani o dönemin padişahı bu vakfı kapatmış. Bunlara Efkaf-ı Münderise deniyor. Bu gruptan bir vakıf. Yani bu bir hayali vakıf. Gerçekte olmayan bir vakıf. Fi tarihinde olmuş ama kapatılmış. Osmanlı zamanında kapatılmış bir vakıf. Bunlar kayıtlarda var. Bunlar gerçek” ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTE OLMAYAN BİR VAKIF"

Tugay, Meslek Fabrikası’nın tapusunda söz konusu vakfın adının yer aldığını, ancak gerçekte böyle bir vakfın olmadığını belirterek, “Meslek Fabrikası’nın tapusunda şu anda o vakfın adı yazıyor. Gerçekte olmayan Cumhuriyet döneminde bile önce kapatılmış bu vakfın adı yazıyor ne yazık ki. Yani var olmayan bir vakıf adına mülkiyet iddiası ortaya koyuyor vakıflar genel müdürlüğü ve onların avukatları, onların savunucusu olan güya İzmir milletvekili olan AKP’liler tarafından. En önemlisi de tarihi yapının yapılmasıyla o vakfın hiçbir ilgisi yok” dedi.

"HUKUKA AYKIRI"

Tugay, Meslek Fabrikası’nda dün gerçekleşen tahliye işlemlerine ilişkin işlemin hukuka aykırı ve etik dışı olduğunu vurguladı. Tugay, Meslek Fabrikası’nın geçmişi ve mülkiyet durumu hakkında bilgi verdi. Tugay, “1926 yılında dönemin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cumhurbaşkanı tarafınca kamulaştırılmış ve ondan sonra belediyemize verilmiş. Ondan sonraki süreçte de bir şerhin kaldırılması için vakıflara para ödemiş İzmir Büyükşehir Belediyesi. Ortada ciddi bir hukuk tartışması var ve bu tartışma sonuçlanmış değil çünkü halen mahkemede. Peki buna rağmen ne yapıldı dün? Bu şehirde neredeyse hiç kimse uyanmadan sabahın beşinde Meslek Fabrikası polislerle çevrildi. Belediye çalışanları içeri alınmadı. Ve mesai saati başlamadan önce, bakın sadece Büyükşehir Belediyesi için değil diğer kurumlar için de, mesai saati başlamadan saat sabah yedide kırkta tahliye işlemi başlatıldı. Bu sürede ne çalışanlar içeri girebildi ne de kurum bir hazırlık yapabildi” şeklinde konuştu.

“GAYRİ HUKUKİ VE GAYRİ ETİK BİR TAHLİYE İŞLEMİ YAPILDI”

Tugay, kaymakamlık yazışmaları ile ilgili prosedürlerin de ihmal edildiğini belirterek, “Kaymakamlığın daha önceden yazmış olduğu tahliye yazısına karşı itiraz hakkımızı kullanmıştık. Bu süreçte bu itirazdan dolayı kaymakamlık yeniden yazılı bildirimde bulunması gerekiyordu. Yani itirazımızı reddediyorum ya da kabul ediyorum. Reddediyorsam da, bu ışık altında şu tarihte bir tahliye işlemi yapılacak diye bize yazı yazmış olması gerekiyordu. Bir normal hukuk devletinde, normal bir Türkiye’de olması gereken bu. Ama hiçbir yazı yazmadan, uyarıda bulunmadan mesai saatleri başlamadan, insanlar dahi uyanmadan böyle gayri hukuki ve gayri etik bir tahliye işlemi yapıldı” ifadelerini kullandı.

“YARGI SÜRECİ BEKLENMEDİ”

Tugay, mahkeme kararları ve yargı sürecinin dikkate alınmadığını aktararak, “Yargı süreci işin içine sayıldı. Hasli hukuk mahkemesi daha önce tedbir kararı vermişti. Ama ne yazık ki bir şekilde hemen ardından hızlıca bu tedbiri kaldırdı. Ancak bu kararın gerekçesi henüz yazılmamıştı. Karar tamamlanmamıştı. Ortada tam ve denetlenebilir bir mahkeme kararı yoktu. Bu süreçte itirazlarımız sürerken işlemi başlatıldı. Yargı süreci beklenmedi. Yargıdan önce fiili bir durum yaratıldı” dedi.

Tugay, UYAP sistemindeki uygulamaya da dikkat çekti. Başkan Tugay, “Henüz ortada olmayan bu karar tahliye günü akşam saatlerinde UYAP sistemine yüklendi. Avukat arkadaşlarımız bunun ne anlama geldiğini bilir. Karar UYAP’a yüklendi ama tahliye sabah yapılmıştı” dedi.

"YÜZ MİLYONLARCA LİRALIK MALA EL KONULDU"

Başkan Tugay, tahliye sırasında yaşanan olumsuzlukları şöyle sıraladı: “İçeride belediyeye ait yüz milyonlarca liralık kamu malına el konuldu. Çalışanlarımızın kişisel eşyaları içeride kaldı. Onları almalarına izin vermediler. Bu bina tescilli bir kültür varlığı binası. Bu tarihi binaya zarar verdiler dün. Kapılar tokmakla zorlanarak kırıldı ve değiştirildi. Yetkisi olmayan özel güvenlik girişleri engellendi. Hukuki tespit yapılması bile engellendi. İşlemler yapılırken kameralar çalışmasın diye elektriği kesildi binanın. Vakıfların özel güvenlik görevlerinden birisi binanın dış cephesinde bulunan Atatürk imzalı tapu belgesi pankartını, dışarıda haksız tahliyeye tepki gösteren vatandaşı tahrik etmek amacıyla keserek aşağı attı.”

"İZMİR'E SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Tugay, sürecin hukuk dışı ve etik olmayan bir uygulama olduğunu vurgulayarak açıklamasını şöyle tamamladı:

“Açık ve net değerli arkadaşlarım, ortada mülkiyeti tartışmalı bir yapı, devam eden bir dava ve beklenen bir yargı süreci var. Bunlar varken sabahın köründe polis ablukasıyla yapılan bu işleme hukuk içerisinde yapılan bir işlem diyemeyiz. İzmir hukuk şehirdir. İzmir'e sahip çıkmalıyız.”

ÇAĞATAY GÜÇ: EYLEM KARARI ALDIK

İzmir’de Meslek Fabrikası’nda yaşanan gelişmelerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, sürecin yalnızca bir bina meselesi olmadığını, İzmirli çocukların, gençlerin ve kadınların geleceğini ilgilendiren bir eğitim meselesi olduğunu vurgulayarak eylem kararı aldıklarını açıkladı. Güç, “Süreç içerisinde bırakıldığımızın hepimiz farkındayız. Bizler de İzmir’in kültürü olan istişare kültürünü bir araya getirmek için AKP hükümetinin bilmediği çok sessizlik olayını ve istişare kültürünü burada sağlamak için değerli sivil toplum kuruluşları paydaşlarımızla bir araya geldik.”

Güç, Meslek Fabrikası’na sahip çıkma kararı aldıklarını belirterek, planlanan eylem sürecine değindi:

“Önümüzdeki sürecin eylemsellik sürecinin planlamasını yaptık. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri, Saadet üyeleri olarak burada İzmirli çocukların, gençlerin, kadınların eğitim gördüğü Meslek Fabrikamıza sahip çıkmaya bundan sonraki süreçte bunun mücadelesini vermeye devam etme kararı aldık.”

"BİNLERCE İNSAN EĞİTİM GÖRDÜ"

Çağatay Güç, Meslek Fabrikası’nın sadece bir bina olmadığını, eğitim kurumu olduğunu vurguladı:

“Binlerce insan burada eğitim gördü ve meslek sahibi oldu. Binlerce insan iş sahibi oldu. Fabrikalarda çalışıyor, esnafın yanında çalışıyor. Girişimcilik yapıyor, kendi işini kuruyor. Bu kurum sadece bir bina değil, tarihi bir bina değil. Bu kurum eğitim kurumu.” dedi.

Fabrika çevresindeki demir parmaklıklara da dikkat çeken Güç, “Etrafında şu anda gördüğünüz gibi demir parmaklıklar var. Ve eğitim kurumu bu duruma düşmüyor. Bizler İzmir halkı olarak bunu asla kabul etmiyoruz. Ve bununla ilgili hukuki çerçevede kalarak bütün mücadelemizi vereceğiz.” diye konuştu.

"EYLEM KARARI ALDIK"

Güç, tüm paydaşların sürece destek verdiğini ifade ederek, planlanan eylemleri açıkladı:

“Tüm paydaşlarımız bu konuda tam desteklerini açıkladılar. Bundan sonraki süreçte bizler her gün bir sivil toplum kuruluşumuz ev sahipliğinde sürece katkı sunacak bir eylemsel kararı aldık. Kısa vadeli eylemsellik planımızı bugün planladık.” dedi.

İlk büyük eylemin detaylarını paylaşan Güç, vatandaşlara çağrıda bulundu: “Yarın önemli olan bizim ilk başlayacağımız eylem kararı aldığımız saat, yarın saat 18’de burada büyük bir eylem kararı aldık. Basın açıklaması yapacağız. Belediye başkanımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir örgütünün öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimiz, sendikalarımız burada olacaklar. Onların da sözleriyle beraber, katkılarıyla birlikte ilk büyük eylemimizi yarın yapacağız. Burada İzmir halkını davet ediyoruz. İzmir halkını, gençlerine ve kadınlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Yarın saat 18’de bu alanda olacağız.”

"BASKIYA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Çağatay Güç, CHP örgütünün belediye başkanlarının yanında duracağını belirterek ekonomik ve siyasi baskılara değindi:

“Bizler Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak onların yanında durmaya, arkasında durmaya, onlarla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu baskıya boyun eğmeden halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Mağdur biz değiliz, mağdur halkımız. Bugün ekonomi darma dağınık, gençler işsiz ve umutsuz, kadınlar mutsuz. Ülke mutsuzluk ülkesi haline geldi. Bizler bunu kabullenemiyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz.”

Güç, dayanışmanın ve çok sesliliğin İzmir’de süreceğini vurgulayarak açıklamasını tamamladı:

“Bu istişare kültürünün, bu dayanışmanın, bu çok sesliliğin İzmir’de devam edeceğini tüm Türkiye’ye duyuruyoruz. Bizler birleşe birleşe kazanacağız. Bizler mücadeleyle kazanacağız.”