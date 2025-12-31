Çeşme Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi açıldı

Çeşme Belediyesi tarafından kentin afetlere hazırlık kapasitesini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Çeşme Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (ÇAKOM) düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yılın son açılışı olan merkez, olası deprem, yangın, sel ve fırtına gibi afetlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve müdahale kapasitesini artırmak üzere planlandı. Açılışta konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, 2025 yılının toplumsal ve bireysel açıdan zor bir yıl olduğuna dikkat çekerek, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguladı. Başkan Denizli, afetlerin yaşanmadığı dönemlerde yapılan hazırlıkların hayati olduğunu belirterek, ÇAKOM’un bu anlayışla, seçim sürecinde Çeşme halkına verilen sözlerden biri olarak hayata geçirildiğini ifade etti.

72 SAAT KESİNTİSİZ İLETİŞİM ALTYAPISI

Çeşme Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, afet anlarında hiçbir dış güç kaynağına bağlı olmaksızın en az 72 saat boyunca kesintisiz iletişim sağlayabilecek teknik altyapıya sahip bulunuyor. Bu özellik sayesinde, elektrik ve iletişim hatlarının devre dışı kaldığı senaryolarda dahi kriz yönetimi, koordinasyon ve saha yönlendirmeleri sürdürülebilecek.

İTFAİYE BİRİMİYLE MÜDAHALE SÜRESİ KISALACAK

Merkezin faaliyete geçmesiyle birlikte özellikle Reisdere, Germiyan, Ildır, Şifne ve Ardıç gibi mahallelere yönelik itfaiye ve afet müdahale sürelerinin kısaltılması hedefleniyor. Açılışta İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne teşekkür eden Başkan Denizli, yangınlar başta olmak üzere afetlerle mücadelede gösterilen özverili çalışmanın Çeşmeliler adına büyük bir güven kaynağı olduğunu dile getirdi.

DAYANIŞMA VE KOORDİNASYON VURGUSU

Başkan Denizli konuşmasında; başkan yardımcıları, belediye personeli, muhtarlar, meclis üyeleri, siyasi parti örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü arama-kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, afetlere karşı mücadelenin ancak güçlü bir dayanışma ile mümkün olabileceğini vurguladı. Merkezin açılışında, geçmiş afetlerde sahada görev yapmış isimler de anılarak, afet bilincinin kurumsal hafızayla güçlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Çeşme Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin, kullanılmaması temenni edilen ancak her an hazır olması gereken bir kamu yatırımı olduğuna dikkat çekilerek, merkezin Çeşme’nin dirençli kent vizyonunun önemli bir parçası olduğu ifade edildi.