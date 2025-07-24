Çeşme Belediyesi’nden KİHEP için iş birliği protokolü

Çeşme Belediyesi olarak Kadının İnsan Hakları Derneği ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği arasında Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Kurumsal İş Birliği Protokolü imzalandı.

İmza töreninde, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, İlçe Baro Temsilcisi Nadire Erol, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Atalan, Kadın ve Aile Müdürü Bilgen Barbun ve kadın müdürler, Çeşme Kent Konseyi Kadın Meclisi, İzmir Kadın Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülseren Demir, Kadın İnsan Hakları Derneği Program Sorumlusu Hande Yüksel, KİHEP Danışmanı Gülşah Seral, Çeşme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ÇEŞKA), Alaçatı Kadın Kooperatifi (ALKA), Çeşme Kadın Dayanışma Derneği (ÇEKADER), Türk Anneler Birliği temsilcileri ile çok sayıda kadın yer aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, törende yaptığı konuşmada, imzalanan protokolün kadınların toplumsal hayatta daha güçlü var olabilmesi, haklarını bilmeleri ve savunabilmeleri için önemli bir birlikteliğin başlangıcı olacağına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Kadınların sesi, emeği, sözü olmadan eşit ve adil bir toplumdan söz etmek mümkün değil. Biz Çeşme’de, kadınların hayatın her alanında daha görünür, daha güçlü olması için çalışmaya devam ediyoruz. Çeşme, kadınların özgürce yaşadığı, eşitliğin ve dayanışmanın büyüdüğü bir kent olmaya devam edecek. Bu mücadelede yan yana olmaktan gurur duyuyoruz. Kadınların; ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal hayatta daha fazla söz sahibi olması için hep birlikte çalışıyoruz. “Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı” (KİHEP) adıyla gerçekleştirilecek olan eğitimler; kadınlarımızın bu alanlarda daha güçlü bir şekilde var olabilmesi amacıyla önemli katkılar sunacak. Bu anlamlı iş birliğinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”