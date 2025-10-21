Çeşme Belediyesi’nden muhtarlara Atatürk tablosu

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, ilçedeki tüm muhtarlara Muhtarlar Haftası kapsamında Atatürk tablosu hediye edildi. Belediye ekipleri muhtarlıkları tek tek ziyaret ederek Atatürk’ün Türk bayrağı önündeki portresini teslim etti.

Denizli, “Muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi, belediyemizle vatandaşlarımız arasındaki en güçlü bağdır. Onların özverili çalışmalarını, halkın sorunlarına olan duyarlılıklarını çok kıymetli buluyoruz. Bu özel haftada kendilerine, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini armağan ederek, hem minnettarlığımızı ifade etmek hem de ortak değerlerimizi bir kez daha hatırlatmak istedik” dedi.